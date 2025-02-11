Chp'li Gökan Zeybek: Adaletin Tam Olarak Tesis Edilmesi Şarttır, Karanlık Gidecek Gezi Kalacak

Chp'li Gökan Zeybek: Adaletin Tam Olarak Tesis Edilmesi Şarttır, Karanlık Gidecek Gezi Kalacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Gezi davasından tutuklu bulunan Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin, "Yıllarca haksız yere hapis yatan bu kişilerin yaşadığı mağduriyetin telafisi mümkün müdür? Çekilen acıların, uğradıkları mağduriyetin hesabının sorulması gerekiyor" dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek Gezi davasından tutuklu bulunan Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin, "Yıllarca haksız yere hapis yatan bu kişilerin yaşadığı mağduriyetin telafisi mümkün müdür? Çekilen acıların, uğradıkları mağduriyetin hesabının sorulması gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada beraat eden Gezi davası tutukluları Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı’nın yıllarca haksız yere hapis yattığını belirtti. Yaşanan mağduriyetin hesabının sorulmasını isteyen Zeybek açıklamasında şunlar kaydetti:

"Gezi davasında Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkında beraat kararı verildi. Peki yıllarca haksız yere hapis yatan bu kişilerin yaşadığı mağduriyetin telafisi mümkün müdür? Çekilen acıların, uğradıkları mağduriyetin hesabının sorulması gerekiyor. Bu haksızlığı yaratanlar ve bu haksızlığa göz yumanlar, hesap vermekle yükümlüdür. Adaletin tam olarak tesis edilmesi şarttır. Karanlık gidecek Gezi kalacak."

Anka Haber Ajansı

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