Chp'li Gökan Zeybek: Belediyelerimiz Üzerinden Sahte Delil Üretmeye Çalışıyorlar

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Büyükçekmece Belediyesi'nin 2015-2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesinin istenmesine tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hiçbir somut delile ulaşamıyor. Hukukun, adaletin ve vicdanın gerektirdiği şekilde hareket etmek yerine; belediyelerimiz üzerinden sahte delil üretmeye çalışıyorlar. Büyükçekmece Belediyemizden 2015-2025 yılları arasındaki tüm inşaat ruhsatlarını istemelerinin tek nedeni bu: Gerçeği değil, kendi kurmak istedikleri algıyı belgelemek. Bizler gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Halkımız adına adaletin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı