Chp’li Gökan Zeybek: “Eğitimde Darbeye Geçit Yok”

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökan Zeybek, ‘Proje Okul’ uygulamasını eleştirerek, “Türkiye'nin dört bir yanında Lise öğrencilerimiz, evlatlarımız liyakat sahibi öğretmenlerine ve laik, demokratik, bilimsel eğitime sahip çıkıyor” dedi.

(ANKARA) – CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökan Zeybek, ‘Proje Okul’ uygulamasını eleştirerek, “Türkiye'nin dört bir yanında Lise öğrencilerimiz, evlatlarımız liyakat sahibi öğretmenlerine ve laik, demokratik, bilimsel eğitime sahip çıkıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerini yalnız bırakmayan ve okulları önünde protestolar gerçekleştiren öğrencilere seslenerek, "Onların bu cesur duruşu, karanlığa karşı umut ışığıdır. Bu basit bir ‘öğretmen sürgünü’ kararı değildir; liyakatin torpile kurban edildiği, eğitim sistemimizin temellerini sarsan yeni bir düzenin habercisidir" dedi.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Açığa alınan yüzlerce lise öğretmenimizin; iyi bir eğitim isteyen, mağdur edilen velilerimiz ve öğrencilerimizin tüm gücümüzle yanındayız! Talepleri derhal dikkate alınmalıdır. Haksız atamalar ve antidemokratik yaptırımlar bir an önce durdurulmalıdır. Eğitim emekçilerine yönelik yaptığınız keyfi tayin politikalarına son verilmelidir. Bilinmelidir ki; Öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkileyecek her türlü kararda iki elimiz yakanızdadır."

Anka Haber Ajansı