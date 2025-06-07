Chp’li Gökan Zeybek: "Ferdi Zeyrek İçin Dualarınızı Eksik Etmeyiniz"

(MANİSA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in için üzüntülerini dile getirerek, "Bütün milletimizden dualarını ve iyi niyetli dileklerini eksik etmemelerini istiyorum” dedi.

Ferdi Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü hastanenin önünde CHP'lilerin ve yurttaşların bekleyişi sürüyor. Hastanede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, dün gece olayın hemen ardından haberinin olduğunu, İstanbul'dan yola çıkarak sabaha karşı saat 05.00 gibi hastaneye geldiğini anlattı.

"Ferdi Başkan’ın öğle vakti itibarıyla sağlık durumu hastaneye sevk edildiği ana göre çok daha iyi. Sabah saatlerine göre daha iyi” diyen Zeybek, “Burada hem akciğer fonksiyonlarındaki düzelme, hem kalp ritminin biraz daha normalleşmesi, tansiyonun düzelme istatistiğinin artması, yine vücuduna takılan bir alet vasıtasıyla da tansiyonunun düzelmesini hep olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. Tabii bu bir elektrik çarpması olduğu için doktorlar bize, vücutta ne kadar, nerede, nasıl bir yan etki yaptığını sonra tespit edeceğiz dediler. Şu an biz gelişmeleri çok olumlu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gökan Zeybek, “Ferdi Zeyrek, benim gibi bir mimar, doğasever ve sağlığına çok iyi bakan bir arkadaşımız. Çok genç, yani vücudu atletik bir vücuda sahip. Ben bu zorluğu aşacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. Ferdi Zeyrek’in siyasi başarılarını anlatan Zeybek, “Ferdi Başkan yüzde 60 oyla Manisa’da uzun yıllar sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştı. Birinci senenin sonunda biz bir sayısal anket yaptığımızda yüzde 77’ler seviyesinde bir halk desteğini gördük. Her 100 kişiden Manisa’da 77’si Ferdi Zeyrek’in belediye başkanlığından son derece mutlu, onu çok başarılı buluyor” diye konuştu.

Zeyrek’in toplumun tüm kesimleriyle yakın ilişki kurduğunu vurgulayan Zeybek, şunları söyledi:

“Toplumun bütün kesimlerine dokunan, gençlerle, yaşlılarla, yoksullarla, dezavantajlı gruplarla, kırsalda tarımda yaşanan zorluklar sebebiyle köylünün yanında olan, zirai donda hasar görmüş olan çiftçisinin ilk yanına koşan çok başarılı bir belediye başkanı. Çok insana yardım ettiği için bu milletimizin duasının kendisini çok kısa sürede yeniden ayağa kaldırıp Manisa’ya hizmet ettireceğine yürekten inanıyorum.”

Zeybek, yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Ferdi Zeyrek için dualarınızı eksik etmeyiniz. Onun ihtiyacı var. Çünkü bir mucizeyi gerçekleştirdi. Yani uzun süre kalbi durmuş birisinin sonradan kalbinin çalışması ve bunun devam etmesi ve sürekli olarak çalışır durumda olması gerçekten bir mucize. Söyleyecek söz bulamıyorum, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Hastane çalışanlarına da teşekkür eden Zeybek, “Hastane yönetiminin, doktorların, sağlık çalışanlarının ve mülki idaresinin çok özel ilgilendiklerini, gerekli hassasiyeti gösterdiklerini memnuniyetle öğrendim. Buraya gelen insanlarımızın, buradaki sağlık çalışanlarının çalışmalarını kolaylaştırma konusunda azami gayret göstermelerinin ve onlara yardımcı olmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bütün milletimizden de dualarını ve iyi niyetli dileklerini eksik etmemelerini istiyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gece saat 23.35 sıralarında evinin bahçesindeki havuzun motor dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Anka Haber Ajansı