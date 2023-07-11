Chp’li Gökçen, Ek Bütçe Görüşmelerinde: “Torba Yasa İle Bir Bütçe Yapılıyor, Anayasaya Aykırı”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren ek bütçe kanun teklifinin anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Gökçen, “Torba yasa ile bir bütçe yapılıyor burada… Zaten bütçe kanununa başka bir madde ekleyemiyorsak, başka konularla ilgili de büyük bir torba yasanın içine de bütçe ile ilgili maddeleri ekleyemeyiz. Bu da Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren ek bütçe kanun teklifinin anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Gökçen, “Torba yasa ile bir bütçe yapılıyor burada… Zaten bütçe kanununa başka bir madde ekleyemiyorsak, başka konularla ilgili de büyük bir torba yasanın içine de bütçe ile ilgili maddeleri ekleyemeyiz. Bu da Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

Ek bütçe kanun teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sürüyor. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, ek bütçe teklifinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Biz burada ne yazık ki sadece bir ek bütçe değil, aynı zamanda bir torba yasa ile beraber değerlendiriyoruz. Buradaki bütün konuşmacılar zaten torba yasada gelen ve önümüze gelecek olan zamlarla, diğer vergiler, diğer düzenlemelerle beraber alıyor konuyu. Çünkü hepsi birbirini ilgilendiriyor, cümlede atıf yapan düzenlemeler var, birbiri olmadan uygulanmayacak düzenlemeler de var. Torba yasa ile de bir bütçe yapılıyor burada ki, bu zaten bütçe kanununa başka bir madde ekleyemiyorsak, başka konularla ilgili de büyük bir torba yasanın içine de bütçe ile ilgili maddeleri ekleyemeyiz. Bu da Anayasa’ya aykırıdır.

Önümüze gelen şey ek bütçe ismine olabilir ama bu bir bütçedir. Ek bütçe diye bir şey düzenlenmemiş Anayasa’da. Anayasa’da düzenlenen bütçe nasıl görüşülür, nasıl kabul edilir vs. hem Anayasa’da ve İçtüzükte ayrıntılı bu kadar laf varsa, Anayasa bize, bu bütçe konusuna özel önem versin, hem halkın vergilerinin nasıl kullanılacağı, hem denetleme yetkisi olduğu için bu kadar önem verilmiş.”

Anka Haber Ajansı