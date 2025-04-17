Chp'li Gökçen: Haksızca Cezaevinde Tutulan Selçuk Kozağaçlı'nın Tahliyesi Memnuniyet Verici Bir Gelişmedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "2017 yılından bugüne haksızca cezaevinde tutulan Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın tahliyesi hem memnuniyet verici, hem de hakkını savunan milyonlara umut verecek bir gelişmedir." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "2017 yılından bugüne haksızca cezaevinde tutulan Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın tahliyesi hem memnuniyet verici, hem de hakkını savunan milyonlara umut verecek bir gelişmedir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın tahliye edilemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökçen'in paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"2017 yılından bugüne haksızca cezaevinde tutulan Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın tahliyesi hem memnuniyet verici, hem de hakkını savunan milyonlara umut verecek bir gelişmedir.

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı, yıllarca devam eden yargılamaya katılmak için gerektiğinde yurt dışından dönmüş ve kaçma şüphesiyle tutuklanmış, bir dönem dosyanın içeriğiyle ilgili kendisine doğru bilgilendirme yapılmadan yargılanmış, tahliye edildikten 6 saat sonra tutuklama kararı verilmişti. Hiçbir dosyada kendisine somut delil gösterilmeden yargılanmıştı. Davasının dosyası ihraç edilen emniyet mensupları ve savcılar tarafından hazırlanmıştı. Yani aslında Selçuk Kozağaçlı, savunma hakkı hapsedilmek istendiği için cezaevine konulmuştu ve cezaevi süreci tamamen keyfi bir biçimde uzatılmıştı.

Bütün bu haksızlıklara rağmen bugün “Girilir, çıkılır. Önemli olan kendimize saygımızı, birbirimize sevgimizi kaybetmemek.” diyerek umut aşılamıştır."

Anka Haber Ajansı