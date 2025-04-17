Chp'li Gökçen, İzmir'deki Öğretmenin Atamasının İptalini Meclis Gündemine Taşıdı

Chp'li Gökçen, İzmir'deki Öğretmenin Atamasının İptalini Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle, ataması Konak Atatürk Anadolu Lisesi’ne yapılan ancak daha sonra tercih sisteminde “Tercihlerinizden herhangi birisine atanamadınız” bildirimiyle karşılan öğretmene ilişkin soru önergesi verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle, ataması Konak Atatürk Anadolu Lisesi’ne yapılan ancak daha sonra tercih sisteminde “Tercihlerinizden herhangi birisine atanamadınız” bildirimiyle karşılan öğretmene ilişkin soru önergesi verdi.

Gökçen, İzmir Bayraklı Halit Özpirinç Anadolu Lisesi’nde görevli bir rehber öğretmenin mağduriyetini Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gökçen, önergede 8 Nisan 2025'te açıklanan "2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Sonuçları" kapsamında, "personel.meb.gov.tr" adresinden girdiği sistemde birinci tercihi olan Konak Atatürk Lisesi’ne atandığını öğrenen öğretmenin daha sonra "Tercihlerinizden herhangi birisine atanamadınız" bildirimiyle karşılaştığını söyledi.

Gökçen, önergesinde, "Durumun açıklığa kavuşturulması amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran öğretmene, görevli personel tarafından bu konuda bilgileri olmadığı ve atamaların doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı bilgisi verilmiştir. Bakanlık sistemine erişimi olan bir kişi ya da kişilerin sonuçlarda değişiklik yaptığı ya da yukarıdan gelen talimat doğrultusunda daha önce ilan edilen bir atamanın iptal edildiği şüphesi kamuoyunda ciddi endişelere yol açmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Ataması iptal edilen öğretmenin yerine başka bir kişinin aynı kuruma atandığı doğru mudur?"

Öğretmenin atanmasına ilişkin görseli de ek olarak sunan Gökçen, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"8 Nisan 2025 tarihinde ilan edilen öğretmen atama sonuçlarında, daha sonra değişiklik yapılmasının gerekçesi nedir? İlgili öğretmenin bir kuruma atandığı sistem üzerinde görülmesine rağmen, birkaç gün sonra "atanmadı" ibaresiyle karşılaşmasının yasal ve idari açıklaması nedir? Bakanlık sistemine erişim yetkisi olan herhangi bir personelin atama sonuçlarını değiştirme yetkisi bulunmakta mıdır? Bu olayla ilgili olarak bakanlık tarafından bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Ataması iptal edilen öğretmenin yerine başka bir kişinin aynı kuruma atandığı doğru mudur? Doğruysa bu atamanın gerekçesi nedir?"

Anka Haber Ajansı

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