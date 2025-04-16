Chp'li Gökçen: Meclisin Tutanaklarını Silmek Ve Sildirmek, Ancak Cunta Rejimlerine Yakışacak Bir İştir

Chp'li Gökçen: Meclisin Tutanaklarını Silmek Ve Sildirmek, Ancak Cunta Rejimlerine Yakışacak Bir İştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay hakkındaki AYM kararının TBMM'de okutulmasına ilişkin, "Yüce Meclis’in saygınlığını bugün Gülizar Biçer Karaca ve Sibel Suiçmez korumuş ve Anayasa Mahkemesi kararını tüm seçilmişlere hatırlatmışlardır. Meclisin tutanaklarını silmek ve sildirmek, ancak cunta rejimlerine yakışacak bir iştir." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Can Atalay hakkındaki AYM kararının TBMM'de okutulmasına ilişkin, "Yüce Meclis’in saygınlığını bugün Gülizar Biçer Karaca ve Sibel Suiçmez korumuş ve Anayasa Mahkemesi kararını tüm seçilmişlere hatırlatmışlardır. Meclisin tutanaklarını silmek ve sildirmek, ancak cunta rejimlerine yakışacak bir iştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararı okundu. Hak ihlali kararının okunduğu bölüm, TBMM'nin internetten yayımlanan ham tutanaklarında önce yer aldı, ardından kaldırıldı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüce Meclis’in saygınlığını bugün Gülizar Biçer Karaca ve Sibel Suiçmez korumuş ve Anayasa Mahkemesi kararını tüm seçilmişlere hatırlatmışlardır. Anayasa, İçtüzük ve teamüller Can Atalay’ın milletvekilliğinin iadesini gerektirir. Anayasa Mahkemesinin kararı ortadadır, Anayasanın 153. maddesi ortadadır, milletvekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. Meclisin tutanaklarını silmek ve sildirmek, ancak cunta rejimlerine yakışacak bir iştir. Hukuksuz ve yok hükmünde bir işlem arayan varsa İstanbul Üniversitesi’nin istifa ettirilen dekanına, yetkisiz toplanan yönetim kuruluna, bir diplomanın 35 yıl sonra zorla ve talimatla nasıl iptal edildiğine bakmalıdır."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel: “Chp'yi Ve Toplumsal Muhalefeti Yeniden Sokakla Ve Mücadeleyle Tanıştırıyoruz”
Özgür Özel: “Chp'yi Ve Toplumsal Muhalefeti Yeniden Sokakla Ve Mücadeleyle Tanıştırıyoruz”
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatlarından Rtük'e Başvuru
Ekrem İmamoğlu'nun Avukatlarından Rtük'e Başvuru
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu… Chp’li Akay: “Teftiş Ve Soruşturma Yetkisi Her Kuruma Verilmemeli"
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu… Chp’li Akay: “Teftiş Ve Soruşturma Yetkisi Her Kuruma Verilmemeli"
Ak Parti'nin Yönetimindeki Ezine'de Ekrem İmamoğlu Standına Zabıta Müdahalesi
Ak Parti'nin Yönetimindeki Ezine'de Ekrem İmamoğlu Standına Zabıta Müdahalesi
Tbmm Genel Kurulu'nda Can Atalay İle İlgili Anayasa Mahkemesi'nin Hak İhlali Kararı Okundu
Tbmm Genel Kurulu'nda Can Atalay İle İlgili Anayasa Mahkemesi'nin Hak İhlali Kararı Okundu
Chp Kayseri Gençlik Kolları, İmamoğlu İçin Yozgat'a Adalet Yürüyüşü Başlattı
Chp Kayseri Gençlik Kolları, İmamoğlu İçin Yozgat'a Adalet Yürüyüşü Başlattı
Chp'li Tanrıkulu: "Sırrı Süreyya Önder İyi Bir Dostum, Umuyorum Aşacak"
Chp'li Tanrıkulu: "Sırrı Süreyya Önder İyi Bir Dostum, Umuyorum Aşacak"