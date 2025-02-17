Chp'li Gökçen'den Ak Partili Sarıçam'a Tepki: Şiddeti De, Şiddete Yapılan Bu Çağrıyı Da Kınıyoruz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarına yönelik "Bundan sonraki süreçte memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa gidin sağlık personelinin gırtlağını sıkın, yapışın" sözlerine karşı açıklama yaptı. Gökçen’in açıklaması şu şekilde:

"Kırklarelimizin insana saygılı tavrını asla temsil etmeyen, rezil bir açıklama. Şiddete meyilli bir bilinçaltının, eğitimli insana olan öfkenin dışavurumu. Sağlık alanında memnuniyetsizlik var ve bu memnuniyetsizlik, sağlık sistemini insana değil sermayeye ve performansa dayandıran iktidardan kaynaklanıyor. Öyle bir sistem düşünün ki, yeni doğan çocukların öldürüldüğü bir skandalın sorumlusu olan Sağlık Bakanı istifa etmiyor. Onu örnek alan ve Bolu’da 78 yurttaşımızın hayatını kaybettiği ihmalin sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanı da "o etmiyor ben neden istifa edeyim" diyor. Kırklareli milletvekili de "memnun değilseniz sağlık çalışanlarını dövün" diye aklınca yönlendirme yapıyor. Kimin sorumlu olduğu ortada. Sağlık çalışanları en zor zamanlarda büyük bir fedakarlık gösterdiler. Pandemi döneminde iktidar sağlık çalışanlarına her gün "hakkınızı ödeyemeyiz" dediler. İşin sonunda haklarını gerçekten de ödemediler. Şimdi ise şiddete açık çağrı yapıyorlar. Şiddeti de, şiddete yapılan bu çağrıyı da kınıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecek."

Anka Haber Ajansı