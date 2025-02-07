Chp'li Gül Çiftci: Ev Hapsinde Tuttukları Özel Gürses Değil Gazetecilik Mesleğinin Kendisidir

Ev hapsinde tutulan gazeteci Özlem Gürses’i evinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci,”Bugün ev hapsinde tuttukları Özel Gürses değil gazetecilik mesleğinin kendisidir. Basın özgürlüğü ve adaletin geriye gidişi sadece bu hukuksuzluğa uğrayanların değil tüm yurttaşlarımızın ortak sorunudur.” dedi.

(ANKARA)-Ev hapsinde tutulan gazeteci Özlem Gürses’i evinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci,”Bugün ev hapsinde tuttukları Özel Gürses değil gazetecilik mesleğinin kendisidir. Basın özgürlüğü ve adaletin geriye gidişi sadece bu hukuksuzluğa uğrayanların değil tüm yurttaşlarımızın ortak sorunudur.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ev hapsinde tutulan gazeteci Özlem Gürses'i ziyaret ettiğini beliirtti. Çiftci,ziyarete ilşkin şu ifadeleri kullandı:

"Ev hapsinde tutulan gazeteci Özlem Gürses’i evinde ziyaret ettik. Bugün ev hapsinde tuttukları Özel Gürses değil gazetecilik mesleğinin kendisidir. Basın özgürlüğü ve adaletin geriye gidişi sadece bu hukuksuzluğa uğrayanların değil tüm yurttaşlarımızın ortak sorunudur. Özel Gürses ve onun gibi gerçeğin peşinde olan tüm gazetecilerin haklı mücadeleleri bizim de mücadelemizidir."

Anka Haber Ajansı