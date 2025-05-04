Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"

Chp'li Gül Çiftci: "Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır" bilgisini verdi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır" bilgisini verdi.

Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunu yanıltmaya, toplumu kutuplaştırmaya ve şiddeti meşrulaştırmaya yönelik bu sorumsuz ve provokatif söylemler, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizler demokrasiyi, hukuk devletini ve toplumsal barışı savunmaya kararlıyız. Şiddetten ve nefretten medet umanlara asla geçit vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulması için tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağız."

Anka Haber Ajansı

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