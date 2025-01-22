Chp’li Gülcan Kış, Bolu’daki Yangını Tbmm Gündemine Taşıdı: "Bakan Derhal İstifa Etmelidir"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumluların ortaya çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma ve soru önergesi sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim süreçlerindeki ihmallerine dikkat çeken Gülcan Kış, "Gelişmiş ülkelerde böyle büyük bir felaket yaşandığında sorumlular anında tespit edilir, Türkiye’de ise 10 gün sonra açıklanacağı söyleniyor. Bakan derhal istifa etmelidir" diyerek tepki

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumluların ortaya çıkarılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma ve soru önergesi sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim süreçlerindeki ihmallerine dikkat çeken Gülcan Kış, "Gelişmiş ülkelerde böyle büyük bir felaket yaşandığında sorumlular anında tespit edilir, Türkiye’de ise 10 gün sonra açıklanacağı söyleniyor. Bakan derhal istifa etmelidir" diyerek tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, turistik tesislerin yangın güvenliği denetimlerinin ne kadar düzenli yapıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu konuda yeterince sorumluluk alıp almadığını araştırmak için TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Gülcan Kış, "Bu felaketin sorumluları bir an önce tespit edilmelidir. Eğer Bakanlık denetimleri tam anlamıyla yapmış olsaydı, 76 insanımız bugün hayatta olacaktı" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Grand Kartal Otel’in yangın güvenliği açısından yeterli olup olmadığını gerçekten denetleyip denetlemediğinin açığa çıkarılması gerektiğini söyleyen Gülcan Kış, denetim süreçlerinde itfaiyeden en son ne zaman rapor alındığını, otelin sahibi olan şirketin 2010 yılında tüzel kişiliğini değiştirdiğinde yangın güvenliği açısından ek bir inceleme yapılıp yapılmadığını sorguladı. CHP'li Kış, şunları kaydetti:

"Bu felakette denetimsizliğin payı var mı?"

"Bu felaketin sorumluluğu, yalnızca otel işletmecilerinin değil, denetimsizliğe göz yuman Bakanlığındır. Eğer bu otelde gerçekten bir denetim yapıldıysa ve her şey mevzuata uygunsa, bu yangın nasıl bu kadar büyük bir felakete dönüştü? Denetimler ya eksik yapıldı ya da ihmaller göz ardı edildi. Bakanlığın bu sorumluluktan kaçması kabul edilemez.

Gelişmiş ülkelerde bir gün içinde açıklanan sorumlular, Türkiye’de neden 10 gün boyunca tespit edilemiyor? Bu felakette denetimsizliğin payı var mı? Bakanlık bu süreçte ihmalleri ve denetim eksikliklerini açıklığa kavuşturmak zorundadır. Sorumlular belli ama açıklayamıyor musunuz?

Eğer bu kadar büyük bir faciada bile denetim eksikliği görmezden geliniyorsa, Bakanlık resmen suçu örtbas etmeye çalışıyor demektir. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 76 kişinin ölümüne sebep olan denetimsizlik nedeniyle derhal istifa etmelidir."

"Grand Kartal Otel, en son ne zaman yangın güvenliği açısından denetlenmiştir?"

Kış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması için TBMM’ye bir de soru önergesi sundu. Önergede şu sorular yer aldı:

- Grand Kartal Otel, en son ne zaman yangın güvenliği açısından denetlenmiştir?

- Bu denetimlerde itfaiyeden yangın güvenliği raporu alınmış mıdır? Alındıysa içeriği nedir?

- Otelin sahibi olan şirketin tüzel kişiliği değişirken Turizm İşletme Belgesi güncellenmiş midir? Güncelleme sırasında yangın güvenliği ile ilgili ek belgeler istenmiş midir?

- 2021 ve 2024 yıllarında yapılan denetimlerde otelin yangın merdiveni ve tahliye sistemleri nasıl değerlendirilmiştir?

- Türkiye genelinde turizm işletme belgeli otellerin yangın güvenliği açısından ne sıklıkla denetlendiği ve bu süreçte hangi eksikliklerin tespit edildiği konusunda kamuoyuna bilgi verilecek midir?"

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Kış Türkiye’deki tüm turistik tesislerin yangın güvenliği açısından yeniden gözden geçirilmesi, denetim süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi ve ihmallerin açığa çıkarılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu olay sadece bir otel yangını değil, bir denetim faciasıdır. Eğer Turizm Bakanlığı bu süreçte üzerine düşeni yapmadıysa, bunun hesabını vermelidir. 76 canımızın kaybının sorumlusu kimse, ortaya çıkarılmalı ve adalet sağlanmalıdır. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Anka Haber Ajansı