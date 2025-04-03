Chp'li Gülcan Kış: "Emekçinin, Asgari Ücretlinin, Emeklinin Sofrası Küçülürken Sarayların İsrafı Sürüyor"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kamu çalışanlarının maaşlarına ve emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammına tepki gösterdi. Kış, "Emekçinin, asgari ücretlinin, emeklinin sofrası küçülürken sarayların israfı sürüyor. Şatafat içinde yaşayanlar, halkın geçim derdini ne bilsin? Biz bu bozuk düzeni değiştirmekte kararlıyız" dedi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kamu çalışanlarının maaşlarına ve emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammına tepki gösterdi. Kış, "Emekçinin, asgari ücretlinin, emeklinin sofrası küçülürken sarayların israfı sürüyor. Şatafat içinde yaşayanlar, halkın geçim derdini ne bilsin? Biz bu bozuk düzeni değiştirmekte kararlıyız" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kamu çalışanlarının maaşlarına ve emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış, şunları kaydetti:

"TÜİK’in açıkladığı Mart ayı verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu. İlk üç aylık enflasyon yüzde 15,06’ya ulaşarak Ocak ayında yapılan yüzde 15’lik zam oranını geçti ve enflasyon farkı oluştu. ENAG’a göre ise üç aylık enflasyon yüzde 21,98."

CHP'li Gülcan Kış, memurların alım gücünün hızla düştüğünü belirterek, "Ocak ayında verilen zam daha Mart’ta buhar oldu. Markette, pazarda yaşanan zamlar karşısında maaşlar cebe girmeden eriyor. Bu bir kriz değil, siyasi tercih. Emekçinin hakkı göz göre göre yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Yılın başında verilen zam, açlık sınırının altında kaldı"

Asgari ücretin yılın ilk üç ayında ciddi şekilde değer kaybettiğine dikkati çeken Gülcan Kış, "Kira, fatura, gıda gibi temel kalemlerde yaşanan artışlar, asgari ücretlinin yaşamını sürdüremez hale getirdi. Daha yılın başında verilen zam, açlık sınırının altında kaldı" dedi.

"Emeklinin ihtiyacı insanca yaşamdır; lütuf değil, haktır"

Gülcan Kış, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını da eleştirerek şunları söyledi:

"Biz emekliye verilecek bayram ikramiyesinin en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledik. AKP iktidarı ise bin lira zam yapmayı reva gördü. 4 bin liralık ikramiye bugün temel gıda harcamalarına bile yetmiyor. Bu, milyonlarca emekliye adeta ‘idare edin’ denmesidir. Emeklinin ihtiyacı insanca yaşamdır; lütuf değil, haktır.

Emekçinin, asgari ücretlinin, emeklinin sofrası küçülürken sarayların israfı sürüyor. Şatafat içinde yaşayanlar, halkın geçim derdini ne bilsin? Biz bu bozuk düzeni değiştirmekte kararlıyız. Halkın hakkını koruyacak, adil bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız."

Anka Haber Ajansı