Chp'li Gülcan Kış, İstanbul’da Meydana Gelen Depremin Ardından Yaşanan İletişim Kesintilerini Tbmm'ye Taşıdı

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından yaşanan iletişim kesintileriyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından yaşanan iletişim kesintilerini TBMM gündemine taşıdı.

Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Çin 10G’ye geçti, biz hala afetlerde iletişim kuramıyoruz. Siz gerçekten hiç mi utanmıyorsunuz? Halkın en çok ihtiyaç duyduğu anlarda yanlarında değilsiniz" ifadelerini kullanan Kış, yaşanan iletişim krizinin bir sistem sorunu olduğunu belirtti.

Kış, GSM şirketlerini, "Yıllardır milyonlarca aboneyle milyarlarca lira kar eden operatörler, iş vatandaşa hizmet etmeye gelince sırra kadem basıyor. Her depremde çöken, saatlerce hizmet veremeyen bu sistem artık sürdürülemez. Sizin tek derdiniz para kazanmak; vatandaşın acısına, çaresizliğine kulak tıkıyorsunuz" sözleriyle eleştirdi.

"Operatörler çöker, bakanlık band daraltmaya gider"

CHP’li Gülcan Kış, Bakanlığın da en az şirketler kadar sorumlu olduğunu ifade ederek, "Bu ülkede iletişim çökünce bakanlık çözüm üretmez, tam tersine sosyal medyaya kısıtlama getirir. Band daraltarak ayıplarını mı örtmeye çalışıyorsunuz? İnsanlar enkaz altında yakınını ararken sizin önceliğiniz neydi? Gerçekten bir önceliğiniz var mıydı?" diye sordu.

"Günümüz teknolojisinde iletişimsizlik kader değildir"

Önergesinde geçmişten bugüne yaşanan tüm büyük depremleri hatırlatan ve teknolojik ilerlemelere rağmen Türkiye’de aynı utanç tablosunun tekrarlandığını kaydeden Kış, "Bu halka borçlusunuz. Uyarıyorum: Bir sonraki büyük depremde yaşanacak iletişim çöküntüsü artık sadece teknik değil, doğrudan siyasi bir sorumluluk olarak tarihe geçecektir" değerlendirmesini yaptı.

"Afet anlarında hizmet kesintisine uğramaması için alınan önlemler nelerdir?"

Kış, Ulaştırma Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

"Ülkemizde yaşanan büyük depremlerde GSM haberleşme altyapısında yaşanan kesintilere ilişkin Bakanlığınızın yaptığı değerlendirme nedir? Afet anlarında haberleşmenin kesintisiz sağlanması adına GSM operatörlerine hangi teknik ve idari yükümlülükler getirilmiştir? Bu yükümlülüklere uymayan GSM şirketlerine yönelik bugüne dek herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandıysa kapsamı ve sonucu nedir? 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında yaşanan iletişim kesintileriyle ilgili operatör şirketlerine idari para cezası, lisans uyarısı veya başka bir yaptırım uygulanmış mıdır? Bakanlığınızın GSM operatörlerinin afet anlarında hizmet kesintisine uğramaması için aldığı ya da almayı planladığı önlemler nelerdir? Uydular, mesh ağlar veya kamu destekli bağımsız iletişim sistemleri gibi alternatif haberleşme çözümleri konusunda Bakanlığınızın yürüttüğü somut bir çalışma var mıdır? Ülkemizde olası İstanbul depremi gibi büyük felaketler öncesi, haberleşme sistemlerinin ayakta kalması için iller bazında afet haberleşme planları hazırlanmakta mıdır? Hazırlandıysa hangi iller için tamamlanmıştır?"

Anka Haber Ajansı