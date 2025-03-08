Chp'Li Gülcan Kış: ''şartlı Eğitim Yardımı Yetersiz. Bu Yardımlar Bir Tost Parasına Denk Geliyor''

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programının yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bu yardımlar bir tost parasına denk geliyor. Öğrenciler bir tost için eğitim hayatlarından vazgeçmek zorunda mı kalacak" dedi.

(ANKARA)- CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programının yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bu yardımlar bir tost parasına denk geliyor. Öğrenciler bir tost için eğitim hayatlarından vazgeçmek zorunda mı kalacak" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programının öğrenciler için yetersiz olduğunu kaydetti. Kış, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de eğitim alanında yaşanan kriz, her geçen gün daha da derinleşiyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programı, günümüz ekonomik şartlarında bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Bu yardımlar bir tost parasına denk geliyor. Öğrenciler bir tost için eğitim hayatlarından vazgeçmek zorunda mı kalacak? İlköğretim öğrencileri için: Erkek öğrenciye 90 TL, kız öğrenciye 100 TL. Ortaöğretim öğrencileri için: Erkek öğrenciye 130 TL, kız öğrenciye 150 TL. Ancak büyükşehirlerde bir tostun fiyatı 150 TL’yi bulmuş durumda. Ortaöğretim öğrencisine verilen 150 TL’lik aylık destek, yalnızca bir tost parası ediyor.Bu çocuklar, beslenemeden nasıl derslerine odaklanacak? Eğitim sisteminin geleceği, bir tost parasına indirgenmiş durumda.

"Çocuklarımız sadece eğitim ile değil, artık açlıkla da sınanıyor''

2023 yılında eğitim yardımı alan öğrenci sayısı: 1 milyon 966 bin 429 ,2023 yılında toplam yapılan yardım: 1,49 Milyar TL. 2024 yılında eğitim yardımı alan öğrenci sayısı: 1 milyon 774 bin 442, 2024 yılında toplam yapılan yardım: 1,31 Milyar TL. Bakın, destek verilen öğrenci sayısı azalıyor, toplam bütçe düşüyor ama öğrencilere verilen yardım miktarı aynı kalıyor. Oysa enflasyon uçtu gitti. 2023 yılında 100 TL’ye alınabilen bir şey, bugün 150 TL’ye alınamıyor bile. Ancak hükümet, eğitimi görmezden gelmeye devam ediyor. Tasarruf denince öğrencinin yemeği, eğitimi, geleceği akla geliyor ama sarayların ışıkları hiç sönmüyor! Bakanlığın bütçesi düşerken, öğrencinin karnı aç kalırken, devletin lüks harcamalarında hiçbir azalma yok. Çocuklara "Aç karna ders çalışın" diyenler, kendileri her gün beş yıldızlı sofralarda oturuyor!” ifadelerini kullandı. Eğer bu bütçeyle eğitimi kalkındıracaklarını düşünüyorlarsa, dönüp bir kez daha düşünsünler. Çünkü çocuklarımız sadece eğitim ile değil, artık açlıkla da sınanıyor.''

Gülcan Kış, eğitimdeki krizin sadece yetersiz maddi destekle sınırlı olmadığını, öğrencilerin okulu terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "'Bakanlık verilerine göre son yıllarda 728 binin üzerinde öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-24 örgün eğitim istatistiklerini baz alan araştırmalara göre, okul dışında kalan çocuk sayısı yaklaşık 612 bine yükseldi. Bu rakam, birçok ilin toplam nüfusundan fazla'" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı