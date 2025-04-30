Chp’li Gürer: “Ak Parti İktidarlarında İşçi Emekçi Modern Köleye Dönüştürüldü”

(ANKARA) – CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı kutlu olsun. AKP’nin 22 yıllık iktidar süreci işçi ve emekçinin haklarının budandığı ve modern köleliğe dönüştürüldüğü bir süreç oldu” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti iktidarları döneminde sendikasız ve güvencesiz çalışmanın olağanlaştırıldığı ve TİS ile hak mücadelesi veren işçilerin grev haklarının sınırlandırıldığına dikkati çekti. Gürer, “Sınırlı sayıda sözleşmeli grev hakkı kullanabilen isçilerin bu hakkına dahi izin vermeyen bir iktidar var. 22 yılda işçi işveren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri sonucunda uyulmama sonucu sendikaların aldığı 21 grev engellenerek uygulamaya izin verilmedi ve 200 bine yakın işçinin hak alma mücadelesi önüne geçildi, anlaşmaya zorlandı” dedi.

“Bu veriler sendikasızlığın hangi boyuta erdiğinin ilginç bir göstergesidir”

Gürer, sendikalı işçi sayısının AK Parti iktidarları döneminde gerilemesinin çalışma yaşamında çalışanların ekonomik anlamda önemli kayıplarının oluşmasına neden olduğuna işaret ederek, "2002 yılında sigortalı işçi sayısı 5 milyon 223 bin iken, sendikalı işçi sayısı 2 milyon 680 bin olarak kaydedildi. 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 16 milyon 864 bin 733 işçi bulunuyor. Bu işçilerin yalnızca yüzde 14,97’si, yani 2 milyon 524 bin 547 kişi, bir işçi sendikasına üye. Bu veriler sendikasızlığın hangi boyuta erdiğinin ilginç bir göstergesidir" diye konuştu.

Gürer, işsizlik sorununun AK Parti iktidarında arttığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"2002-2024 yılları arasında işsizlik sigortasına başvurup hak kazanan kişi sayısı 13 milyon 223 bin 739 olmuş. İşsizlik fonu amacı işsiz kalan işçiye belirli bir süre destek olarak oluşturulsa da AKP iktidarı uygulamaları ile işverene de fondan önemli bir destek veriliyor. İşçi açısından işsiz kalınınca başvuru yapılan fona başvuran 13 milyon 223 bin 739 kişi belirli bir süre ücret alırken bu kadar kişi aynı zamanda çalıştığı işini kaybettiği için bu başvuruyu yapmak durumda kalmıştır. İşsizlik Fonundan yararlanmak içinde belirli şartlar gerekiyor. O nedenle işsiz kalıp işsizlik fonundan yararlanamayanda var. Türkiye genelinde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,4’e ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 11 milyon 417 bin kişiye yükseldi. TÜİK’e göre işsiz sayısı 2 milyon 807 bin kişi olarak belirlendi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda yüzde 22,6 olarak hesaplandı. Burada iş aramaktan vazgeçenler tanım dışı, Ayrıca TÜİK staj öğrencilerini ve çırakları işçi sayıyor ve de işe başladığı gün yaşlılık sigortası yaptırılmayan bakanlığın öğrenci dediği gençleri TÜİK işçi sayarak genç işçi işsiz oranını düşürüyor. TÜİK’e göre işçiler hak isteyince öğrenci sayılması da ilginç bir yaklaşımdır."

"AK Parti iktidarları çalışma yaşamını mağduriyetler yaşamına döndürdü”

Gürer, "EYT yasası CHP olarak çabalarımız ile çıkarıldı. O süreçte kademeli emekliliğin dikkate alınmaması ciddi mağduriyetler yarattı. 1 gün ile 17 yıl emekliliği ötelenen var. Bir an önce kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmalıdır. 696 sayılı KHK ile bir kısım taşeron kadro alsa da taşeron uygulaması devam ediyor. Kamuda taşeronların tamamı çalıştığı kurum kadrosuna alınmalıdır. Belediye şirket işçileri dahil tüm çalışanlar kamuda çalıştıkları alanda kadro hakları verilmelidir. Staj ve çırakların işe başladığı gün emekliliğe esas sigorta başlamalıdır” ifadesini kullandı.

“CHP iktidarlarında işçi ve emekçilerin sorunları giderilecektir”

18 yaş altında emekliliğe esas sigorta başlangıcının geriye dönük prim ödenerek sağlanması gerektiğini aktaran Gürer, şunları kaydetti:

"Geçici ve mevsimlik işçilerin, Toplum Yararına Çalışma Projesinde çalıştırılanların, Kamu güvenlik, sosyal tesis, yemekhane ve şoförlerin kadroları verilmelidir. Tüm bakanlıkta taşeronda kalan, hizmet alım sözleşmesine takılanların kadrosu verilmelidir. MEB daimi işçilerin sürekli işçi statüsüne alınması ve güvencesiz çalışanların güvenceli çalışma koşullarına ermesi şarttır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı özlük hakları iyileştirilmelidir. Esnaf çiftçi sigorta gün sayısı Cumhurbaşkanı iki yıla erişen sözü gereği 9000 günden 7200 güne indirilmelidir. Hatta diğer sigortalılarla eşitlenmelidir. Memurların büyük kısmı ek 3600 beklentisi de devam ediyor. Memurların özlük hakları iyileştirilmelidir. 696 sayılı KHK ile kadro verilip zorunlu emeklilik getirilen ve özlük hakları kısıtlı tutulanların ve de 4 Aralık’ta bir gün önce işsiz kaldığı için kadro hakkından muaf kalanların hakları verilmelidir. Sendikalaşma önünde engeller kaldırılarak her işçi dilediği sendikayı seçme ve örgütlenme hakkı geliştirilmelidir. Asgari ücret yılda iki kez belirlenip açlık sınırı altında kalmayacak biçimde düzenlemelidir. Emekli olmakta emekli yaşamakta AKP iktidarında zorlaşmıştır. 2008 yılında aylık bağlama oranı yüzde 70’lerden yüzde otuzlara düşürülmesi emekli maaşlarına dip yaptırmıştır. Katsayı düzenlenmesi yanında intibak düzenlemesi sağlanmalıdır. AKP iktidarının emek açısından bozduğu tüm dengeler Emekçilerin haklarını gözetecek bir bakışla düzeltilmesi sağlanmalıdır. AKP iktidarının çalışan işçi ve emekçiler aleyhine dengeler CHP iktidarlarında işçi ve emekçiler lehine dönüştürülecektir ve sorunlar giderilecektir.1 Mayıs işçi emekçi bayramı sorunlardan arınmış, üretimi ile alnının terini hak ettiği biçimde alarak mutlu olanların bayramı olarak coşkuyla kutlanacaktır.”

Anka Haber Ajansı