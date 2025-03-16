Chp’li Gürer: "Yasal Bir Düzenleme Yapılmalı. Taklit Ve Tağşiş Ürünlerle Mücadele Artırılmalı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlerin denetimlerine ilişkin, “Siyasi iktidar, taklit ve tağşişle ilgili yaptığı doğru kontrol ve denetimlerini daha sıklaştırmalı. Ama bunun yaptırımını ağırlaştıracak düzenlemelere de gidilmeli. İşini iyi yapanlar desteklenmeli, toplumun sağlığıyla oynayanlar da teşhir edilerek ayrıştırılmalı. Bakanlık, bu konudaki denetimlerini genişletmeli” dedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taklit ve tağşiş ürünlerin denetimlerine ilişkin, “Siyasi iktidar, taklit ve tağşişle ilgili yaptığı doğru kontrol ve denetimlerini daha sıklaştırmalı. Ama bunun yaptırımını ağırlaştıracak düzenlemelere de gidilmeli. İşini iyi yapanlar desteklenmeli, toplumun sağlığıyla oynayanlar da teşhir edilerek ayrıştırılmalı. Bakanlık, bu konudaki denetimlerini genişletmeli” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı videolu açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen taklit ve tağşiş ürünlerinin daha sıkı ve geniş çaplı denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Gürer, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Taklit ve tağşiş ürünlerin açıklanmasıyla ilgili 2012’de alınan karar doğrultusunda her yıl belli aralıklarla duyurular yapılıyordu. 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri düzenli ve sürekli açıklamaya başladı. Bu durum da şunu gösterdi ki, ülkemizde işini iyi yapan esnafın yanında taklit ve tağşiş ürünle de para kazanmaya çalışanlar var. Bunlar teşhir ediliyor.

"Taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele artırılmalı"

Ülkemizde 750 bin işletme, 8 bin denetim elemanıyla denetlenmek durumunda. Daha çok ihbara dayalı incelemelerle bu gerçekleşiyor. Belediyelerin bu konuda labaratuvarlarını kurarak bu sürece dahil edilmesi doğru olan. Yasal bir düzenleme yapılmalı. Taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele artırılmalı. Ancak taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili yapılan denetimlere rağmen bunların da arkası kesilmiyor. İşini doğru yapan esnafla, hileli ürün üretenlerin arasındaki farkın da ortaya çıkmasına bu denetimler fayda sağlıyor.

"Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini bilebilmesi adına daha çok denetim yapılmalı"

Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini bilebilmesi adına daha çok denetim yapılmalı. Merdiven altı, kayıt dışı, kaçak üretimler de var. Ekonomik kriz, daha uygun fiyatlı ürün almak için vatandaşı arayışa sevk ediyor. Bu arayıştan faydalanan bazı sahtekarlar da taklit ve tağşiş yaparak bazı ürünleri piyasaya sunuyorlar.

Ekonomik anlamda vatandaşın zor elde ettiği gelirini kendi sağlığına faydası olmayan ürün için harcamaması gerekiyor. Bunu da sağlayacak olan devletin denetimi.

Siyasi iktidar, taklit ve tağşişle ilgili yaptığı doğru kontrol ve denetimlerini daha sıklaştırmalı. Ama bunun da yaptırımını ağırlaştıracak düzenlemelere de gidilmeli. İşini iyi yapanlar desteklenmeli, toplumun sağlığıyla oynayanlar da teşhir edilerek ayrıştırılmalı. Bakanlık, bu konudaki denetimlerini genişletmeli.”

Anka Haber Ajansı