Chp'li Gürer'den "Zirai Don" İle İlgili Kanun Teklifi: "Tarsim'de Destek Oranları Artmalıdır"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle, tarım sektörünü tehdit eden iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı çiftçilerin korunmasını güçlendirecek düzenlemeler önerdi. Gürer, mevcut sigorta prim destek oranlarının artırılmasını öngören teklifin, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Ömer Fethi Gürer yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım sektörünü derinden etkilediğine işaret etti. Gürer, “Artan aşırı hava olayları, sel, dolu, don ve kuraklık gibi afetler tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açıyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik olarak zorlanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloya neden oluyor. Nisan ayında yağan kar ve don bölgede çiftçiyi de ürünü de vurdu. Sebze ve meyvede gıda enflasyonu patlayacak” ifadelerini kullandı.

Tarım sektörünün hem ekonomik hem de üretim süreçleri açısından iklim değişikliğine karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olduğunu belirten Gürer, risk yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunun da altını çizdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Niğde bölgesinde de şiddetli dolu ve ardından gelen don felaketinin elma, kayısı, şeftali gibi ürünlerin tamamına yakınına zarar verdiğini, bazı bahçelerde büyük hasar meydana geldiğini anlatan Gürer, "Tüm çiftçilerin, üreticilerin zararının karşılanması zorunluluktur. TARSİM’in kendi poliçe hükümlerinde açıkça belirtilmiş olan konularda dahi üreticiye zorluk yarattığı iddiaları vardır. Bu konuda daha esnek uygulamalar ihtiyaçtır. Bölgedeki ziraat mühendisleri ve teknik uzmanlar, hasarın çok büyük ve yaygın olduğunu raporlamaktadır. TARSİM eksperleri üretici ve teknik personelin yanında yer alan uygulamalar yapmalıdır. Erken pembe tomurcuk dönemi de TARSİM sigorta kapsamınıa alınmalıdır” diye konuştu.

Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile uygulamaya geçirilen Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) çiftçilerin karşılaştığı riskleri yönetmede gerekli bir mekanizma olduğunu hatırlatan Gürer, “Ancak uygulamada prim destek oranlarının yetersizliği, çiftçilerin sigorta yaptırma oranlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle don teminatında sunulan yüzde 66’lık prim desteği yeterli değil ve çiftçiler için sigorta yaptırma maliyeti ağır bir yük oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, kanun teklifinde, genel prim desteğinin yüzde 50’den yüzde 60’a, don teminatında ise yüzde 66’dan yüzde 75’e çıkarılması önerdiklerini ve bu düzenlemenin, çiftçilerin doğal afetler karşısındaki kırılganlığını azaltacağını ve sigorta sisteminin etkinliğini artıracağını belirtti. Ömer Fethi Gürer, “İklim değişikliğinin etkileri tarımsal üretimde öngörülebilirliği azaltıyor, maliyetleri artırıyor ve çiftçilerin gelirlerini düşürüyor. Bu düzenleme, çiftçilerin borç yükünü azaltacak ve tarım sektöründe finansal sürdürülebilirliği sağlayacaktır” dedi.

Gürer, önerilen düzenlemenin, çiftçilerin don, kuraklık, sel ve dolu gibi afetler karşısında daha güçlü bir korumaya sahip olmasını sağlayacağını kaydederek, “Çiftçilerimizin sigorta yaptırma oranlarının artırılması, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği hem de gıda arz güvenliği için hayati bir gerekliliktir” ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı