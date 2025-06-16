Chp'li Gürsel Erol'dan Elazığ'da "İsrail Zulmüne Hayır" Yürüyüşü Çağrısı

(ELAZIĞ) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla 20 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Elazığlıları PTT Meydanı'nda toplanmaya ve İzzetpaşa Camii önünden başlayacak yürüyüşe katılmaya davet etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 20 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Elazığlıları İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla PTT Meydanı'na davet etti. Erol, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gazze yanıyor, Filistin halkı gözlerimizin önünde katlediliyor! Çocuklar uykularında bombalanıyor, anneler evlatsız kalıyor, şehirler acıya gömülüyor… Ama biz susmayacağız! Elazığ, her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında durmuştur. Şimdi bir kez daha, vicdan için, insanlık için, Filistin için ayağa kalkıyoruz! Bu bir siyasi çağrı değil, bu bir vicdan haykırışıdır! Birlikte yürüyelim, birlikte ses olalım! Ve Elazığ’dan tüm dünyaya hep bir ağızdan haykıralım: İsrail zulmüne hayır. Tüm halkımızı bu anlamlı yürüyüşe davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı