Chp'li Gürsel Erol'dan, Tıp Fakültesini Kazanan Helin'e Destek Ve Tebrik Telefonu

Tunceli Çemışgezek'in Kıraçlar köyünde tarla süren ve YKS'de 490 puan alarak tıp fakültesini kazanan Helin Ekici'ye ilk tebrik telefonu CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’dan geldi.

Tunceli Çemışgezek'in Kıraçlar köyünde yaşayan Helin Ekici, YKS'den 490 puan alarak tıp fakültesini kazandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Helini arayarak kendisini tebrik etti.

Milletvekili Erol, tebriklerini iletmesinin yanında Helin’e bir de burs müjdesi verdi. Erol, Helin’e telefonunu kaydetmesini ve herhangi bir ihtiyacı olması halinde kendisine ulaşmasını söyleyerek görüşmesini sonlandırdı.

Erol’dan gelen telefonun kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini belirten Helin Ekici, duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "'Tunceli Çemişgezek Kıraçlar Köyü'ndeyim. YKS'de 490 puan alarak sayısalda ilk 25 bine girdim. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakületi'ni kazandım. Aileme gerek tarla işinde, ahır işinde, köy işlerinde yardımcı oluyorum. Traktör sürüyorum. Köyüm hem eğitime, hem kadına değer veriyor. Burdan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkürlerimi iletiyorum. Destekleri için şükranlarımı sunuyorum'" dedi.

Anka Haber Ajansı