Chp’li Halıcı: “Eğirdir Gölü Suyunun Kesilmesi Isparta’ya İhanettir”

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü’nün Eğirdir Gölünü besleyen kaynaklardan su çekmek için planlar hazırladığı belirtiliyor. Eğirdir Gölünden su aktarılması, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan gölü, yaşam alanlarını ve ekosistemi yok edecektir. Eğirdir Gölü suyunun kesilmesi Isparta’ya ihanettir” açıklamasını yaptı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü’nün Eğirdir Gölünü besleyen kaynaklardan su çekmek için planlar hazırladığı belirtiliyor. Eğirdir Gölünden su aktarılması, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan gölü, yaşam alanlarını ve ekosistemi yok edecektir. Eğirdir Gölü suyunun kesilmesi Isparta’ya ihanettir” açıklamasını yaptı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nün Eğirdir Gölü’nü besleyen kaynakların Konya Havzası’na aktarılması planına tepki gösterdi. Halıcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Halıcı, “Isparta Eğirdir Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanlığınca 05.01.2021 tarih ve 3357 sayılı kararı ile ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edildi. Bu bölge, ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ statülerine sahip. Şimdi ise gölü besleyen suyu Konya’ya taşıma planı yapılıyor. Zaten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Eğirdir Gölüne son darbeyi indirmek demek” değerlendirmesini yaptı.

Eğirdir Gölünün Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su kaynağı ve doğal içme suyu ve tarım sulamasında kullanılması nedenleriyle stratejik ve hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Halıcı “DSİ Konya 4. Bölge Müdürlüğü’nün Eğirdir Gölünü besleyen kaynaklardan su çekmek için planlar hazırladığı belirtiliyor. Eğirdir Gölünden su aktarılması, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan gölü, yaşam alanlarını ve ekosistemi yok edecektir. Eğirdir Gölü suyunun kesilmesi Isparta’ya ihanettir” dedi.

Halıcı, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

“. Koruma kararlarına ve kuruma tehlikesine rağmen Eğirdir Gölünden su aktarılmak istenmesinin gerekçesi nedir? İlgili kanun ve kararlara neden uyulmamaktadır? Bahsi geçen projenin durdurulması ve Eğirdir Gölünün korunması için gerekli adımları ne zaman atacaksınız?

. Isparta DSİ 18. Bölge Müdürlüğü; 2014, 2018, 2021, 2022’de hem DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne, hem de DSİ Genel Müdürlüğü’ne olumsuz raporu verilmesine rağmen plandan vazgeçilmediği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, gölü korumak ve gelecek nesillere taşımak için bu doğru kararı alan Isparta DSİ Bölge Müdürlüğünün kararı neden dinlenilmemiştir?

. Projenin içeriğinde Eğirdir’i besleyen Karaköy’ün suyunun 34 km öteden çekilmek istenirken; Eğirdir’e 5 KM uzaklıktaki Akdoğan mevkiinde çıkan su neden göle indirilmemektedir? Pahalı ve gölü yok edecek adımlara karşın çok daha maliyetsiz ve gölü koruyacak adımlar niye atılmamaktadır?

. 10 Aralık 2019 tarih ve 30974 sayılı resmî gazetede ilan edilen, Su Tahsisleri Hakkında Yönetmeliğin beşinci maddesinin ‘e’ bendine göre; ‘Su potansiyeli öncelikle havzası içerisinde kullanım önceliklerine göre değerlendirilir’ denilmektedir. Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak bu suların havza dışına çıkarılmamalıdır. Bahsi geçen bu kanuna aykırılığa rağmen ilgili proje neden hayata geçirilmek istenmektedir?”

Anka Haber Ajansı