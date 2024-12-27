Chp'li Halıcı'dan Ötv Muaf Araçlarda Yapılan Değişikliğe Tepki: "Hem Hak Gaspı Hem De Vicdansızlıktır"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, engellilerin kullandığı ve ÖTV'den muaf araçlar için yapılan değişikliğe tepki göstererek, "Hem hak gaspı hem de vicdansızlık. Asıl kendi bindikleri makam arabalarına yüzde 40 yerli olma zorunluluğu getirsinler" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, engellilerin kullandığı ve ÖTV'den muaf araçlar için yapılan değişikliğe tepki göstererek, "Hem hak gaspı hem de vicdansızlık. Asıl kendi bindikleri makam arabalarına yüzde 40 yerli olma zorunluluğu getirsinler" ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV istisnasından yararlanacak araçların yerlilik oranının yüzde 40 olarak belirlenmesi tepki çekti. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hem de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soru önergeleri vererek konuyu meclis gündemine taşıdı. Halıcı, şunları kaydetti:

"Oysa bu konu siyasetin çok üzerinde olmalıydı. Varsa usulsüzlük bunun suçu engelliler mi? 22 yıldır tek başınıza iktidar değil misiniz? Raporu veren hastaneler ve heyetler sizin kontrolünüz altında değil mi? Bunları siz atamıyor musunuz? Araba alımını ve satışlarını onaylayan mahkemelerdeki hakimlerin tamamını siz belirlemediniz mi? Ortada bir suiistimal varsa onu da siz yaratmışsınız demektir. Kendi beceriksizlik ve hatalarınızı engelli bireylere ödetmeye çalışmayın. Ekonomiyi batırıyorlar, vatandaşa ödetiyorlar. Sağlık sistemini batırıyorlar hastalara ödetiyorlar. Tarımı batırıyorlar çiftçiye ödetiyorlar. Eğitim sistemini batırıyorlar öğrencilerle öğretmenlere ödetiyorlar. Neyi batırırlarsa halka ödetiyorlar. Şimdi de sıra engellilere geldi."

"Engelliler için dünya zaten zor, Türkiye ise AKP eliyle cehennem"

Halıcı "Engelliler için dünya zaten zor, Türkiye ise AKP eliyle cehennem. Bu hatalı kararı derhal durdurun. Çünkü engelli muaf sürecinin kendisi yavaş ilerleyen bir süreçtir. Sistem normal tescil gibi işlememektedir. Fatura kesilse bile tescil yapılmadıysa, yeni düzenlemeye tabi olacak. Yani birçok engelli yurttaş haksız ve yanlış kanun yapma durumu sonucu mağdur olmuş durumdadır" dedi. Halıcı, şu soruları yöneltti:

"Engelli raporu veren heyetler ve alan kişiler denetlenmekte midir?"

"– AKP’nin iktidar olduğu 2002 ila 2024 yılları arasında geçen sürede; yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere kaç kişiye engelli raporu verilmiştir? Bu raporların kaçı ÖTV muafiyeti kapsamındadır?

– Yine aynı tarihler arasında; engelli raporu almak için başvuran ancak verilmeyen kişi sayısı kaçtır?

– Engelli raporunu usulsüz şekilde aldığı tespit edilen kişi sayısı nedir? Bunlara hangi hastane ve heyetler bu raporu vermiştir? Bu işlemlerin sonunda idari ve hukuki ne tür yaptırımlar olmuştur?

– Engelli raporu veren heyetler ve alan kişiler denetlenmekte midir? Varsa bunların sonucu nedir?

- Engelli bir vatandaşımızın aracı kaza yapıp pert olduğunda, o kişi yeni bir araç alabilmek gerçekten 10 yıl mı bekleyecektir?

- Engelli bireyin vefatı durumunda, bu araç ailesi tarafından 10 yıl boyunca kapının önünde çürümeye mi terk edilecektir?

– Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, Türkiye’de kaç tane kamu ve makam aracı bulunmaktadır? Bunlara neden engelli araçlarında olduğu gibi yüzde 40 yerli olma zorunluluğu getirilmemektedir?"

Anka Haber Ajansı