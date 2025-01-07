Chp'li Heyet, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür'den Görüş Aldı... ""Tunceli Depremi Kapıda"

Chp'li Heyet, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Görür'den Görüş Aldı... ""Tunceli Depremi Kapıda"

CHP Milletvekillerinden oluşan çalışma grubu 9-11 Ocak günlerinde Elazığ ve Tunceli'de depreme ilişkin yapacakları ziyaretler öncesinde jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den görüş aldı. Çalışma grubuna başkanlık yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Tunceli depremi kapıda, bu depreme ilişkin Tunceli’nin deprem dirençli bir kent haline getirilmesi, aynı zamanda Elazığ’ın da bu depreme yönelik olarak lojistik merkez haline getirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin hocamızın önerileri biz

(ANKARA) - CHP Milletvekillerinden oluşan çalışma grubu 9-11 Ocak günlerinde Elazığ ve Tunceli'de depreme ilişkin yapacakları ziyaretler öncesinde jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den görüş aldı. Çalışma grubuna başkanlık yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Tunceli depremi kapıda, bu depreme ilişkin Tunceli’nin deprem dirençli bir kent haline getirilmesi, aynı zamanda Elazığ’ın da bu depreme yönelik olarak lojistik merkez haline getirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin hocamızın önerileri bizim için oldukça faydalı oldu" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili 21 milletvekilinden oluşan ve başkanlığını Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu, 9-11 Ocak günlerinde Elazığ ve Tunceli’de depreme ilişkin yapacakları ziyaretler öncesinde jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ile TBMM’de yaklaşık iki saat süren toplantı yaptı.

Olası Tunceli depremine yönelik yapılması gerekenlere ve Elazığ’ın bu depreme ilişkin lojistik merkez olarak planlaması gerektiğine değinilen toplantıda Türkiye’nin depremselliği ve deprem dirençli kentler için yol haritasına yönelik bilimsel görüş alındı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Erol şunları kaydetti:

"Beklenen Tunceli depremi öncesinde; kentin risklerinin azaltılarak Tunceli’nin deprem dirençli bir kent haline getirilmesi ve depreme hazırlık için Elazığ’ın lojistik merkez olarak planlanmasına yönelik gerçekleştireceğimiz Elazığ ve Tunceli ziyaretlerimiz öncesinde CHP çalışma grubu olarak bugün TBMM’de Prof. Dr. Naci Görür Hocamızın sunumunu izledik, değerli görüşlerinden faydalandık. 9-11 Ocak’ta planladığımız Elazığ ve Tunceli ziyaretlerimizi 21 Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşımızla gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimiz öncesinde Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli jeologlardan biri olan hemşehrimiz Naci Görür Hocamızın değerli görüşlerini dinlemek bizim için son derece yol gösterici oldu, hocamızın da yaptığı çalışmalar neticesinde ısrarla üzerinde durduğu gibi Tunceli depremi kapıda, bu depreme ilişkin Tunceli’nin deprem dirençli bir kent haline getirilmesi, aynı zamanda Elazığ’ın da bu depreme yönelik olarak lojistik merkez haline getirilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin hocamızın önerileri bizim için oldukça faydalı oldu."

Anka Haber Ajansı

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