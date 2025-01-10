Chp'li Hüseyin Yıldız: "Akp'nin Ekonomi Politikaları Vatandaşı Borç Batağına Sürükledi"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan toplam borçlarının 4 trilyon 70 milyar liraya ulaştığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, vatandaşların bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan toplam borçlarının 4 trilyon 70 milyar liraya ulaştığını belirtti.

CHP'li Yıldız, 2024 yılı sonu itibarıyla vatandaşların artan borç yükü ve faiz oranlarının yarattığı ekonomik krizle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yıldız, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının sadece 2024 yılında yüzde 44,36 oranında artarak 1 trilyon 210 milyar lira yükseldiğini belirtti.

Yıldız, 2024 yılı sonunda bireysel kredilerin toplam bakiyesinin 2 trilyon 89 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesinin ise 1 trilyon 849 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, Bu, AKP’nin halkı borçlandırma politikasının doğrudan bir sonucudur. Vatandaş, gıda, kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmek zorunda kalıyor. Bu tablo, halkın giderek daha fazla fakirleştiğini gösteriyor" dedi.

Yıldız, vatandaşların borçlarından kaynaklanan faiz yükünün de katlanarak arttığını belirtti. Vatandaşların 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bankalara ödediği faiz miktarının 769,2 milyar liraya ulaştığını ifade eden Yıldız, bu tutarın yılın tamamında 850 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Yıldız, "AKP, uyguladığı ‘Nas’ politikasıyla faiz karşıtı bir söylem ortaya koyarken, gerçekte vatandaşın ödediği faiz miktarını üç katına çıkarmıştır. Vatandaşın sırtına yıktıkları bu faiz yükü vicdansızca bir ekonomik yönetimin sonucudur" dedi.

"Bu düzen adaletsiz ve ahlaksız bir düzenin göstergesidir"

Yıldız, AKP'nin ekonomi politikalarının dar gelirli vatandaşları daha da yoksullaştırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Faiz oranlarındaki artış, kredi kartı borçlarındaki patlama ve temel ihtiyaçlar için alınan bireysel krediler, halkı borç batağına sürüklemiştir. Zenginler için sağlanan vergi indirimleri, düşük faizli krediler ve teşviklerle bir avuç azınlık daha da zenginleşirken, halkın büyük çoğunluğu ekonomik krizle baş başa bırakılmıştır. İnsanlar pazarlarda çürük çarık toplamaya başladı. Yakında kiralarını ödeyemeyip sokaklara düşen insanlar görebiliriz. Bu düzen adaletsiz ve ahlaksız bir düzenin göstergesidir."

Yıldız, bankalar ve finans kuruluşlarının icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında da ciddi bir artış yaşandığını belirtti. 2024 yılında bu alacaklarda yüzde 146,3 oranında artış yaşanarak toplam 111,7 milyar liraya ulaşıldığını ifade eden Yıldız, "Bankalar, tahsil edemedikleri bu borçları düşük karşılıklarla varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Vatandaş, faiz yükü ve icra masrafları nedeniyle giderek borç sarmalına çekiliyor. İcra takipleri ve borç krizleri, AKP’nin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının doğrudan sonucudur" dedi.

"TOKİ'ye olan borçlar bile yükseldi"

TOKİ’ye olan taksitli konut borçlarının da 70 milyar liraya ulaştığını belirten Yıldız, "AKP, her fırsatta sosyal devlet anlayışıyla konut projeleri yaptığını söylüyor. Ancak vatandaşlar bu projelerde dahi borç yükünden kurtulamıyor. TOKİ üzerinden yürütülen bu sistem de halkı daha fazla borçlandırmaya yönelik bir düzenin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldız, Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu’na göre, varlık yönetim şirketlerinin elindeki 62 milyar liralık batık kredi ve kredi kartı borcuna dikkat çekerek, vatandaşların toplamda 172 milyar liralık icralık kredi borcu olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu rakamlar sadece buzdağının görünen kısmıdır. AKP’nin uyguladığı yüksek faiz politikası, gelir kaybı ve yüksek enflasyonla birleşerek halkı daha da derin bir borç krizine itiyor" dedi.

Anka Haber Ajansı