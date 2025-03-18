Chp'li Hüseyin Yıldız: "Türkiye Yoksulluğa, Açlığa, İşsizliğe Mahkum Değildir"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Türkiye yoksulluğa, açlığa, işsizliğe mahkûm değildir. CHP olarak, halkın emeğinin karşılığını aldığı, kimsenin sosyal yardımlara mahkûm edilmediği, herkesin insanca yaşayabileceği bir ülke inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Halkımız, AKP’nin zulmüne mahkûm değildir. Bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Türkiye yoksulluğa, açlığa, işsizliğe mahkûm değildir. CHP olarak, halkın emeğinin karşılığını aldığı, kimsenin sosyal yardımlara mahkûm edilmediği, herkesin insanca yaşayabileceği bir ülke inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Halkımız, AKP’nin zulmüne mahkûm değildir. Bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

CHP’li Yıldız, AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yıldız, "Bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırında hayatta kalmaya çalışıyor, emekliler geçinemiyor, çalışanlar insanca yaşam koşullarına ulaşamıyor. AKP hükümeti ise halkın derdiyle ilgilenmek yerine yandaşlarını zengin etmekle meşgul" dedi.

Türkiye’de 10 milyon insanın 25 bin liranın altında, yani açlık sınırına yakın bir maaşla çalıştığını belirten Yıldız, "Bu tablo, tam anlamıyla bir yoksulluk belgesidir. Halkımızın büyük bir kısmı, emeğinin karşılığını alamadan sefalet içinde yaşamaya mahkûm edilmiş durumda. AKP hükümeti, yıllardır uyguladığı yanlış ekonomi politikalarıyla işçiyi, emekçiyi, memuru açlığa itiyor. Bugün 10 milyon insan, geçinmeyi bir kenara bırakın, karnını doyurmakta bile zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçilerin taleplerinin dikkate alınmadığını belirten Yıldız, "AKP, patronlara ve yandaş müteahhitlere milyarlarca liralık teşvikler verirken, işçiye insanca yaşayacak bir maaş vermemek için bahaneler üretiyor. Halk açken, saraylarında lüks içinde yaşayanlar bu yoksulluk tablosunu görmezden geliyor" dedi.

"Bu maaş, resmen "ölmeden idare et" maaşıdır"

CHP’li Yıldız, Türkiye’deki yaşlılar ve emekliler için zorlayıcı yaşam koşullarına dikkat çekerek, "Bir ülkede yaşlılar, emekliler rahat bir hayat sürmeli, torunlarıyla vakit geçirmeli. Ama Türkiye’de insanlar 65 yaşından sonra bile geçinebilmek için inşaat gibi ağır işlerde çalışıyor. AKP’nin emeklileri açlığa sürükleyen politikaları yüzünden yaşlılarımız mezarda emekliliğe mahkûm edildi" dedi.

Yıldız, AKP’nin emekli maaşlarını düşük tutarak, emeklilerin yaşam koşullarını zorlaştırdığına dikkat çekti. Yıldız, "Bugün milyonlarca emekli, 14 bin 469 TL maaşla nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor. AKP hükümeti, ‘en düşük emekli maaşını artırdık’ diye övünüyor ama markete girip de fiyatlara bakmıyorlar mı? Kira, elektrik, su faturaları ortada. Bir emekli, bu maaşla nasıl geçinecek? Bu maaş, resmen ‘ölmeden idare et’ maaşıdır" şeklinde hükümeti eleştirdi.

"14 milyon insan sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor"

Yıldız, ayrıca sosyal yardımlara olan bağımlılığın arttığını belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 3 milyon 690 bin ailenin sosyal yardımlarla geçindiğini belirtiyor. Bu rakam, AKP’nin ekonomi yönetiminin iflas ettiğinin kanıtıdır. Ülkede her 6 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Sosyal yardım alanların sayısı 14 milyonu aştı. AKP 22 yıldır iktidarda. "Yaparsa AK Parti yapar" diyorlar çok doğru; AK Parti sadece kendine ve yandaşlarına yapıyor, ama halk sefalet içinde" dedi.

Yıldız, sosyal yardımların halkın fakirleşmesini gizlemek için kullanıldığını savunarak, "AKP, halka iş, aş, refah sağlamak yerine, sosyal yardımları bir sadaka gibi dağıtarak insanları kendine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Bir ülkenin refah seviyesi, halkının üretime katılımıyla ve insanca yaşayabileceği bir gelire sahip olmasıyla ölçülür. Ama AKP, halkı yoksulluğa mahkûm ederek iktidarını sürdürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"AKP’de lüks yaşam, halkta açlık çilesi"

Türkiye’yi yönetenlerin halkın ekmeğini küçültüp kendi servetlerini büyüttüklerini ileri süren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Sarayda her gün çeşit çeşit yemek, lüks araçlar, milyonlarca dolarlık ihaleler, yandaş müteahhitlerin cebine aktarılan milyarlar... Peki, halk ne durumda? Halk, pazara çıkamıyor, ekmek alırken bile hesap yapıyor, çocuklarına süt alamıyor. AKP iktidarı, halkı açlığa sürüklerken kendi saltanatını sürdürüyor. Bir yanda açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca insan, diğer yanda milyon dolarlık lüks harcamalar. Hangi vicdan bu adaletsizliği kabul edebilir? Türkiye’yi yönetenler, halkın ekmeğini küçültüp kendi servetlerini büyütüyor.”

CHP olarak halkın ekonomik sıkıntılarına çözüm üretmek için mücadele ettiklerini belirten Yıldız, "Biz, halkın daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği maaş almasını, işçilerin hakkını almasını, sanayicinin üretmesini, çiftçinin kazanmasını istiyoruz. CHP iktidarında sosyal yardımlara muhtaç bir toplum değil, üreten ve kazanan bir Türkiye yaratacağız" dedi.

Yıldız, AKP'nin ekonomik politikalarının başarısız olduğunu ve halkın değişim talep ettiğini savunarak, "Türkiye yoksulluğa, açlığa, işsizliğe mahkûm değildir. CHP olarak, halkın emeğinin karşılığını aldığı, kimsenin sosyal yardımlara mahkûm edilmediği, herkesin insanca yaşayabileceği bir ülke inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Halkımız, AKP’nin zulmüne mahkûm değildir. Bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

Anka Haber Ajansı