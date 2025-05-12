Chp'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 14-16 Mayıs Tarihleri Arasında Amasya'da Yapılacak

CHP il belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 14-16 Mayıs tarihleri arasında Amasya'da yapılacak. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, belediyelere kayyum atanması, SGK borçları, yaşanan zirai don gibi konular ile il belediyelerin çalışmaları değerlendirilecek.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP il belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 14-16 Mayıs tarihleri arasında Amasya'da yapılacak. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, belediyelere kayyum atanması, SGK borçları, yaşanan zirai don gibi konular ile il belediyelerin çalışmaları değerlendirilecek.

CHP'nin il belediye başkanları toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 14-16 Mayıs tarihleri arasında Amasya'da yapılacak. Program 14 Mayıs Çarşamba günü il belediye başkanlarının kente gelişiyle başlayacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise toplantı Amasya Belediyesi'nin video sunumu ve Başkan Turgay Sevindi'nin konuşmalarıyla başlayacak. Ardından zirai don nedeniyle yaşanan mağduriyetin değerlendilmesi amacıyla çiftçiler konuşacak. Program CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in konuşmasıyla devam edecek.

Konuşamaların ardından afet simülasyon sistemlerinin sunumu belediye başkanlarına yapılacak. Ardından belediye uygulamalarında yaşanan sorunlar değerlendirilecek. Toplantının ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ve Tarihi Amasya Belediyesi Binası ziyaret edilecek.

16 Mayıs Cuma günü ise Taşova Belediyesi, Merzifon Belediyesi ziyaret edilecek, Merzifon 8. Kitap Fuarının Açılışı gerçekleştirilecek. Son olarak Gümüşhacıköy Belediyesi ziyaret edilecek.

Anka Haber Ajansı