Chp'li İlgezdi: "Bebekler Yoksulluk İçerisinde Doğuyor"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın yurttaşlar alamadan eridiğini ifade ederek, "Yurttaşlarımız geçinemiyor. En zor durumda olan ise bebekleri olan anne babalar. Bebekler yoksulluk içerisinde doğuyor maalesef. Mart ayına göre aralık ayında süte yüzde 51, bebek bezine yüzde 48, bebek bisküvisine yüzde 40, emziğe yüzde 77 zam geldi. Bebek arabasına bile yüzde 34 zam geldi. Anne babalar çocuklarına bırakın bebek arabasını, bebek bezi alamıyor" diye konuştu.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın yurttaşlar alamadan eridiğini ifade ederek, "Yurttaşlarımız geçinemiyor. En zor durumda olan ise bebekleri olan anne babalar. Bebekler yoksulluk içerisinde doğuyor maalesef. Mart ayına göre aralık ayında süte yüzde 51, bebek bezine yüzde 48, bebek bisküvisine yüzde 40, emziğe yüzde 77 zam geldi. Bebek arabasına bile yüzde 34 zam geldi. Anne babalar çocuklarına bırakın bebek arabasını, bebek bezi alamıyor" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ara zam yapılmayan asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30, memur ve emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 15,75 zamla ilgili yazılı açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, "Geçim yoksa seçim var demekten vazgeçmeyeceğiz çünkü bu zamlarla yurttaşlarımız evine ekmek götüremeyecek duruma gelecek. Yıllık enflasyonu TÜİK, ENAG'a göre yüzde 39,02 az açıkladığı için çalışanlar çok düşük zamlar alacak” dedi.

Mutfağın yangın yeri olduğunu, bu zamlardan en çok da bebeği olan ailelerin etkileneceğini kaydeden Akkuş İlgezdi, şunları ifade etti:

"Anne ve babaları çaresiz bıraktın AKP"

"Yurttaşlarımız geçinemiyor. En zor durumda olan ise bebekleri olan anne babalar. Bebekler yoksulluk içerisinde doğuyor maalesef. Bebeklerin içeceği süt Mart'ta 35 liraydı yüzde 51 artarak aralık ayında 53 lira oldu. Mart'ta 100 lira olan bebek bisküvisi aralıkta yüzde 40 artarak 140 lira olmuş. Mart'ta 600 olan 156’lı bebek bezinin aralık fiyatı 888 lira olmuş, yüzde 48 zamlanmış. Mart'ta 180 liraya satılan emziğe yüzde 77 zam gelmiş 318 lira olmuş. Bebek arabasına gelen yüzde 34 zammı saymıyorum bile. En az 3 çocuk diyordunuz, bu şartlarda nasıl olacak?

Anne babalar çocuklarına bırakın bebek arabasını, bebek bezi alamıyor. Bırakın 3 çocuğu, bu şartlarda bir çocuk yapmak bile hayal oldu! Biz hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dedikçe AKP daha çok çocuğu açlığa sürüklüyor. Anne ve babaları çaresiz bıraktın AKP."

Anka Haber Ajansı