Chp’li İlgezdi: Bu İktidar, Çocuklarımızı Koruyamıyor, Geleceğimiz Yok Ediyor

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “İstatistiklerle Çocuk” raporu hazırladı. Türkiye'de çocukların karanlığa mahkum edildiğini belirten İlgezdi, “Bu iktidar çocuklarımızı koruyamıyor, geleceğimiz yok ediyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı “İstatistiklerle Çocuk” raporunda, çocuk istismarı, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evliliklerin geldiği nokta ele alındı. İlgezdi, raporla ilgili yaptığı videolu açıklamada şunları kaydetti:

“Bir ülkenin geleceği çocuklardır. Ancak ülkemizin evlatları, yani geleceğimiz, karanlığa mahkum ediliyor. Daha 15 yaşına bile gelmeden doğum yapan binlerce kız çocuğumuz, oyun oynaması gerekirken iş kazalarında can veren çocuk işçilerimiz, açlığa, yoksulluğa, suça itilen, istismar edilen, sesi çıkmayan, sesi duyulmayan çocuklarımız... Hepsi savunmasız, hepsi yalnız. Bu iktidar, çocuklarımızı koruyamıyor, geleceğimiz yok ediyor. Çocuklarımız doğar doğmaz ‘yok’ sayılıyor. Onların hakkı, hukuku adeta hiçe sayılıyor.

"13 yaşında anne olmaya zorlanan bir kız çocuğu hangi hayali kurabilir"

4 yaşında işçiliğe zorlanan bir çocuk, gelecekten nasıl umutlu olabilir? 13 yaşında anne olmaya zorlanan bir kız çocuğu hangi hayali kurabilir? Bu bir sistem sorunudur, vicdan sorunudur. Çocuklarımızı koruyamayan bu düzen, hayatlarını karanlığa gömüyor.

Bu adaletsizliğe, vicdansızlığa karşı hep birlikte sesimizi yükseltmek zorundayız. Çocuklarımıza çocuk gibi yaşayacakları, oyun oynayacakları, haklarının korunacağı bir ülke bırakmak, o ülkeyi inşa etmek hepimizin sorumluluğu ve görevidir.”

"En temel hakları korunmayan bu çocukların içinde bulunduğu durum bir utanç tablosudur"

İlgezdi hazırladığı raporda ise şunlar kaydedildi:

“TÜİK’in yayımladığı çocuk verileri, Türkiye’de çocuk olmanın ağırlığını bir kere daha yüzümüze vuruyor. Türkiye’de çocuklar; ailelerinin ekonomik kaygıları yüzünden çok küçük yaşlardan itibaren iş gücüne katılmakta ya da evlendirilmekte. En temel hakları korunmayan bu çocukların içinde bulunduğu durum bir utanç tablosudur. TÜİK’in 2023 verilerine göre Türkiye’de 22 milyon 206 bin 34 çocuk yaşıyor, yani nüfusun yüzde 26’sı çocuk.

"15 yaşından küçük çocuk sayısı 18 bin 595 oldu"

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye’de evlenen 565 bin 435 çift bulunurken; evlendirilen kız çocuğu sayısı 10 bin 471, erkek çocuğu sayısı ise 706 oldu. 2002-2024 yılları arası evlenen 16-17 yaş çocuk sayısı ise yarım milyonu geçerek toplamda 789 bin 276 oldu. TÜİK verilerine göre 2023 yılında 15 yaşından küçük 130 çocuk doğum yaptı, bu çocuklardan dördü ikinci defa doğum yaptı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren, verilere yansıyan doğum yapan 15 yaşından küçük çocuk sayısı ise 18 bin 595 oldu.

2023 yılında 15-17 yaş grubunda 6 bin 505 çocuk doğum yaptı. Bunlardan 535’i ikinci, 31’i üçüncü kez doğum yaptı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar ise 15-17 yaş arası doğum yapan çocuk sayısı yarım milyonu geçerek 511 bin 820 oldu.

"2013-2023 arası yıllarda en az 671 çocuk iş cinayetlerine kurban gitti"

İSİG’in verilerine göre 2013-2023 yıllarında çocuk iş cinayetlerinin yaşlara göre dağılımına bakıldığında; iş gücüne katılım yaşının 4’e kadar düştüğü görülüyor. 2013-2023 yılları arasında iş cinayetine kurban giden 5 tane 4 yaşında çocuk var. 2013-2023 arası yıllarda en az 671 çocuk iş cinayetlerine kurban gitti.

"Suça sürüklenen çocuk sayısı 2020-2022 arasında iki kattan fazla artış gösterdi"

Türkiye’de en temel ihtiyaçları dahi karşılanmayan ve bir şekilde suça sürüklenen çocuk sayısı 2023 yılında 178 bin 834 oldu. Suça sürüklendiği için emniyet birimine getirilen çocuk sayısı 2022’de 206 bin 853, 2021’de 132 bin 943, 2020’de ise 99 bin 919 olarak belirlendi. Suça sürüklenen çocuk sayısı 2020-2022 arasında iki kattan fazla artış gösterdi.

"2006 yılında 2 bin 414 olan "çocuk istismarı" dava dosya sayısı, 2023'te 31 bin 216’ya yükseldi"

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2006 yılında 2 bin 414 olan "çocuk istismarı" dava dosya sayısı, 2023'te 31 bin 216’ya yükseldi. Geçen zamanda 13 kattan fazla artan çocuğun cinsel istismarı suçları, 2009 yılından beri 10 binin, 2019 yılından beri, tek bir yıl hariç 20 binin üzerinde seyrediyor. 2022 ve 2023 yıllarında ise 30 binin üzerinde görünüyor. 2004’ten 2023’e kadar açılan toplam dava sayısı ise 309 bin 483.

"Çocuğa istismardan beraat edenlerin sayısı ise 7 bin 108"

Çocuğa cinsel istismar suçundan 2023 yılında 7 bin 88 kişi cezaevine girdi. Ceza mahkemelerinde çocuk istismarından yargılanan 344 kişinin cezası ise "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" uygulaması ile ertelendi yani çocuk istismarı ile yargılanan bu kişiler belli tedbirlere uymak şartıyla serbest bırakıldı. Çocuğa istismardan beraat edenlerin sayısı ise 7 bin 108 olarak kaydedildi.

Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 2014’ten bu yana, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması ile açılan davalarda sanık olan çocuk sayısı dikkat çekti. 2014 yılında sadece 1 olan çocuk sanık sayısı, 2023’te 257 olarak kaydedildi ve toplamda bin 634’ye yükseldi.”

Anka Haber Ajansı