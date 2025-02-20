Chp’li İlgezdi: Halk, Faturalarını Ödeyebilmek İçin Hesap Yaparken, Sarayda Bin Odanın Bin Işığı Da Yanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ''vatandaşın asgari ücretle geçinmeye çalışırken, sarayın harcamalarının yüzde 300 arttığına'' dikkati çekerek, ''Halk, faturalarını ödeyebilmek için hesap yaparken, sarayda bin odanın bin ışığı da yanıyor'' dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "'vatandaşın asgari ücretle geçinmeye çalışırken, sarayın harcamalarının yüzde 300 arttığına'" dikkati çekerek, "'Halk, faturalarını ödeyebilmek için hesap yaparken, sarayda bin odanın bin ışığı da yanıyor'" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı açıklamada, vatandaşın ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışırken, iktidarın lüks içinde yaşadığına işaret etti. İlgezdi, şunları söyledi:

''Bu ülkenin memuruna, emeklisine, asgari ücretle hayatta kalmaya çalışan milyonlarca insanına verilen zam hepimizin malumu. Zaten yetersiz olan ücretlere yapılan üç kuruş artışla insanlara ‘geçinin’ diyorlar. Ama iş saraya gelince harcamalar yüzde 300 artıyor. Bir yanda pazarda evlatları için en ucuz sebzeyi arayan anneler, diğer yanda bir dakikada 41 bin lira harcayan bir saray.

"Kendi cebini dolduran, gösterişe, yandaşa servet aktaran saray iktidarı gidecek"

Halk, faturalarını ödeyebilmek için hesap yaparken, sarayda bin odanın bin ışığı da yanıyor. Emekli, torunlarına harçlık veremiyor, sarayın lüks araç filoları gittikçe büyüyor. Asgari ücretli, geçinemediği için ek iş ararken, Beştepe’de gösterişli sofralar kuruluyor. Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni. Halkın ekmeğini küçültenler, sabırdan ve şükürden bahsedenler, artık yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Kendi cebini dolduran, gösterişe, yandaşa servet aktaran saray iktidarı gidecek. Bu düzen değişecek.''

Anka Haber Ajansı