Chp'li İlgezdi: "Vatandaş En Temel Gıda Maddesi Olan Ekmeğe Bile Daha Zor Ulaşır Hale Geldi"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti’nin ekonomik çöküş konusunda yeni rekorlar kırdığını, 20 milyon yurttaşın yardıma muhtaç durumda olduğunu belirterek, "2020 sonrasında konut fiyatları yüzde bin 104 arttı. İcralık olan kişi sayısı 2025’in ilk iki ayında 500 bini aştı. Son bir yılda doğal gaza yüzde 88, yumurtaya yüzde 82 zam yapıldı. Vatandaşı inim inim inleten bir iktidarla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti’nin ekonomik çöküş konusunda yeni rekorlar kırdığını, 20 milyon yurttaşın yardıma muhtaç durumda olduğunu belirterek, "2020 sonrasında konut fiyatları yüzde bin 104 arttı. İcralık olan kişi sayısı 2025’in ilk iki ayında 500 bini aştı. Son bir yılda doğal gaza yüzde 88, yumurtaya yüzde 82 zam yapıldı. Vatandaşı inim inim inleten bir iktidarla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yoksullukla mücadele için harcadığı rakamların yüksekliğine dikkati çekerek, Bakanlığın yoksullukla mücadele için ayırdığı bütçenin, 2021’de 50,7 milyar lira iken, 2024’ün sonunda yüzde 228 artışla 166,3 milyar liraya çıktığını, 2025 için de ayrılan kaynağın 219 milyar 723 milyon 130 bin lira olarak açıklandığını belirtti. Bakanlığın, yoksullukla mücadele için bu yılın henüz ilk iki ayında 31,5 milyar lira harcadığını aktaran İlgezdi, şöyle devam etti:

"Bu rakam tüm bakanlık bütçesinin yüzde 54’ünün yoksullukla mücadele adı altında yoksulluğu gizleme için kullanılacağı gerçeğini gözler önüne seriyor. Ekonomik kriz yüzünden giderek yoksullaşan insanlarımız, bakanlığın yardımlarına muhtaç hale geldi. AKP’nin basiretsiz ekonomi yönetimi yüzünden 20 milyon yurttaşımız yardıma muhtaç halde."

"Türkiye'de konuta yüzde bin 104 artış yapıldı"

EuroStat’ın konut fiyat rakamlarının da ülkedeki enflasyonu gözler önüne serdiğini kaydeden İlgezdi, "2020 sonrasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerde konut fiyatları yüzde 25 artarken, Türkiye'de konuta yüzde bin 104 artış yapıldı. İnsanlar artık ev almanın hayalini bile kuramıyorlar. Bu artış kiraların da artışını beraberinde getirdiği için vatandaş için daha zor bir yaşam söz konusu" görüşüne yer verdi.

"İcralık olan kişi sayısı maalesef yüzde 50 arttı"

Yaşanan ekonomik sıkıntıların tüm verilerde ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şubat ayında 258 bin 641 kişi daha bankalarla icralık oldu. 2025’in ilk iki ayında bireysel kredi ya da kredi kartı borcu yüzünden 502 bin 827 kişi icralık oldu. Geçen yıl aynı döneme göre icralık olan kişi sayısı maalesef yüzde 50 arttı. Doğal gaza 1 yılda yüzde 88, yumurtaya yüzde 82, ekmeğe yüzde 50 zam geldi. Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri elektriğe yapılan zamlar yüzde 94'ü, yumurtaya gelen zamlar yüzde 155’i, meyvelere gelen zamlar yüzde 150’yi geçti. AKP yoksulluk yerine açlık sorunu ile karşı karşıya bir ülke yarattı. İnsanların gıdaya erişemediği bir düzeni ortaya koyan AKP, kendi lüksünden, şatafatından ve yandaşlara para aktarmaktan geri durmazken, vatandaş en temel gıda maddesi olan ekmeğe bile daha zor ulaşır hale geldi."

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AK Parti’nin ekonomik çöküş konusunda yeni rekorlar kırdığını, "2020 sonrasında konut fiyatları yüzde bin 104 arttı, icralık olan kişi sayısı 2025’in ilk iki ayında 500 bini aştı, son bir yılda doğal gaza yüzde 88, yumurtaya yüzde 82 zam yapıldı. Vatandaşı inim inim inleten bir iktidarla karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı.

Anka Haber Ajansı