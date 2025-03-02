Chp’li İlgezdi: "Yardımcı Hizmetler Sınıfı Artık Çağ Dışı Bir Uygulamadır Ve Derhal Kaldırılmalıdır"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yaşadığı sorunlara değinerek, “Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık çağ dışı bir uygulamadır ve derhal kaldırılmalıdır” dedi.

CHP istanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kamu kurumlarında görev yapan 155 binden fazla Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin belirsizlik içinde yaşadığını ifade etti. İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı videolu açıklamasında şunları söyledi:

"Devlet memuru olarak işe başladılar ama her işin insanı oldular. Ne işçi haklarından faydalanabiliyorlar ne de bir memurun sahip olduğu yükselme imkanına sahipler. Bir emirle eline süpürge veriliyor, ertesi gün kürek tutuşturuluyor. Devlet memuru olmak, güvenceli bir statüye sahip olmak demektir. Ama bu insanlar ne tam memur, ne tam işçi.

Buradan iktidara soruyorum; Bu adaletsizlik daha ne kadar sürecek? Yıllardır sesi duyulmayan bu insanlar sahipsiz mi kalacak? Artık bu belirsizlik giderilmeli, personelin görev tanımı netleşmeli ve memur statüsüne uygun haklar tanınmalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık çağ dışı bir uygulamadır ve derhal kaldırılmalıdır."

Anka Haber Ajansı