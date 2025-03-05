Chp’li İnan Akgün Alp: “Sürece Yönelik Çerçeve Kanun Çıkarılsın”

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, ”Bugün Kürt sorunun barışçı yollarla çözümüne yönelik çabaları yürüten kişilerin ileride bir sorumluluklarının doğmaması için 6551 sayılı yasaya benzer ve fakat onun eksiklerini gideren yeni bir çerçeve kanun çıkarılmasını somut bir öneri olarak Meclisimizin takdirine arz ederim” dedi.

(ANKARA)-CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, ”Bugün Kürt sorunun barışçı yollarla çözümüne yönelik çabaları yürüten kişilerin ileride bir sorumluluklarının doğmaması için 6551 sayılı yasaya benzer ve fakat onun eksiklerini gideren yeni bir çerçeve kanun çıkarılmasını somut bir öneri olarak Meclisimizin takdirine arz ederim” dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2013-2015 yılları arasında cereyan eden çözüm sürecinin akıbetine yönelik hatırlatmalarda bulunarak şunları kaydetti:

"2014 yılında, o dönemki çözüm sürecinde görev alan kişilerin hukuki sorumluluğunun doğurmayacağını öngören 6551 sayılı Yasa çıkarılmıştı. Süreç akamete uğradıktan sonra hükümet adına görev yapanlar bu yasaya göre korundu fakat bir çok sivil insan da mağdur oldu ithamlarla karşılaştı.

Bugün Kürt sorunun barışçı yollarla çözümüne yönelik çabalar geliştiriliyor, bu çabaların başarıya ulaşabilmesi ve toplumsal bütünleşmemizin sağlanabilmesi için zaman içinde elbette bazı adımlar da atılacaktır. Bütün bu çabaları yürüten kişilerin ileride bir sorumluluklarının doğmaması bakımından 6551 sayılı yasaya benzer ve fakat onun eksiklerini gideren yeni bir çerçeve kanun çıkarılmasını somut bir öneri olarak Meclisimizin takdirine arz ederim."

Anka Haber Ajansı