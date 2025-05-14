Chp’li İnan Akgün Alp, Uyarı Cezasıyla Partide Kaldı

Chp’li İnan Akgün Alp, Uyarı Cezasıyla Partide Kaldı

CHP Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, uyarı cezası alarak partide kaldı.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, uyarı cezası alarak partide kaldı.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Sarıkamış İlçe Kongresi’nde Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik sözleri nedeniyle, Aralık 2024’te Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre, sözlü ve yazılı olarak Kars İl Başkanı Uludaşdemir’den ve olaya şahit olan herkesten özür dileyen Alp’e geçen hafta Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi.

Parti yetkilileri, Parlamentoda CHP Grubu'nun sandalye kaybetmemesi amacıyla sürecin sulh içinde çözülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Anka Haber Ajansı

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