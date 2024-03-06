Chp'li İnan Akgün Alp: "Yardım Kolilerini Alın, Ama Oyunuzu Vermeyin"

Chp'li İnan Akgün Alp: "Yardım Kolilerini Alın, Ama Oyunuzu Vermeyin"

CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp seçime sayılı günler kala Kars Belediyesi'nin önüne tırlarla getirilen yardım kolilerine tepki gösterdi.

CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp seçime sayılı günler kala Kars Belediyesi'nin önüne tırlarla getirilen yardım kolilerine tepki gösterdi.

CHP'li Alp, Kars Belediyesi'nin önüne tırlarla getirilen, içinde temel gıda maddeleri olan kolilerle ilgili vatandaşlara "yardım kolilerini alın ama oyunuzu vermeyin" çağrısı yaptı. Kars milletvekili Alp şöyle konuştu:

"Seçime 25 gün kala Kars halkına dağıtılmak üzere tırlar dolusu koliler geliyor. Buradan Kars halkına bir çağrım var. Bu kolileri alın ama oyunuzu vermeyin. Bu sizin ananızın sütü gibi helaldir, devletin malıdır, sizin malınızdır. Ama hiç kimse Kars halkının iradesini ne mercimekle ne makarna ile ne bulgurla değişecek. 31 Mart'taki bu irade sapasağlam bu mantığa cevabını verecek. Halkımız bu kolileri alsın ama oyunu vermesin."

Anka Haber Ajansı

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