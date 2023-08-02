Chp'li İzzet Akbulut: "Hayat Pahalılığını Düşürecek Önlemlerin Alınmasını Talep Ediyoruz"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Ülkemiz ne yazık ki AK Parti iktidarının devam etmesiyle birçok zamla karşı karşıya kalıyor. Her geçen gün akaryakıt zamlarıyla karşı karşıya kalıyor. En son vergide güncelleme yapılmıştı 15 Temmuz gecesinde bir gecede akaryakıtta motorine ve benzine 6 lira, LPG’ye de 4 lira gibi büyük bir zam gelmişti. Tabii ki motorinin zamlanması iğneden ipliğe birçok ürünün de zamlanmasıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu anlamda gereken önlemlerin alınmasını, üretimin önünün açılması

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Ülkemiz ne yazık ki AK Parti iktidarının devam etmesiyle birçok zamla karşı karşıya kalıyor. Her geçen gün akaryakıt zamlarıyla karşı karşıya kalıyor. En son vergide güncelleme yapılmıştı 15 Temmuz gecesinde bir gecede akaryakıtta motorine ve benzine 6 lira, LPG’ye de 4 lira gibi büyük bir zam gelmişti. Tabii ki motorinin zamlanması iğneden ipliğe birçok ürünün de zamlanmasıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu anlamda gereken önlemlerin alınmasını, üretimin önünün açılmasını, ihracatın önünün açılmasını ve hayat pahalılığını düşürecek önlemlerinin alınmasını tekrar tekrar hükümetimizden talep ediyoruz" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, son günlerde artan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Akbulut açıklamasında hükümete seslenerek hayat pahalılığını düşürecek önlemlerin alınmasını istedi,

"TAM ÜRETİMİN ORTASINDA ZAM YAPILDI"

Akbulut şunları söyledi:

"Ülkemiz ne yazık ki AK Parti iktidarının devam etmesiyle birçok zamla karşı karşıya kalıyor. Her geçen gün akaryakıt zamlarıyla karşı karşıya kalıyor. Biliyorsunuz en son vergide güncelleme yapılmıştı ve bir gecede, 15 Temmuz gecesinde akaryakıtta motorine ve benzine 6 lira, LPG’ye de 4 lira gibi büyük bir zam gelmişti. Tabii ki motorinin zamlanması iğneden ipliğe birçok üründe, girdi maliyetleri motorin olan birçok ürünün de zamlanmasıyla karşı karşıya bırakıyor. İşin en acı kısmı da ne yazık ki üretimin tam ortasında olan, harman kaldıran çiftçilerimizin tam tarlanın ortasındayken böyle bir zamla karşılaşması, tabi o 6 lirayla kalmadı. Akabinde gelen zamlarla yüzde 80’lerin üzerine, seçimden önceki rakamların çok çok üstüne çıktı ve bugün mazot fiyatları 35 liranın üzerinde seyrediyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Bu birçok girdi maliyetimizi artırıyor.

"CARİ AÇIK RAKAMLARININ DAHA FAZLA BOYUTLARA ULAŞACAĞINI YAŞAYACAĞIZ"

Siyasi iktidar hem Meclis'teki çoğunluğunu hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki gücüne güvenerek bazı hareketler yapıyor ama bizler vatandaşlarımıza geçenlerde de bir çağrıda bulunmuştuk, sivil toplum örgütlerimize bir çağrıda bulunmuştuk. Bu şekilde devam edilirse bu gelir adaletsizliği, vergi adaletsizliği hem zenginden hem fakirden hem garibandan aynı oranlarla alınan vergilerle ne yazık ki belli bir kesimi yok etmekle karşı karşıya bırakacaksınız. Ne yazık ki birçok çiftçimizi artık o tarlalarından çekilmek durumunda bırakacaksınız, üretimden kaçmak durumunda bırakacaksınız. Bizim hayat pahalılığını yaşamamızın en büyük sebebi, o dolar kurunun çok yüksek olmasının bir nedeni de üretimden uzak olmamızdı, ihracatımızın düşük olmasıydı ve her geçen gün ihracat rakamlarının da azaldığını, o cari açık rakamlarının da daha fazla boyutlara ulaşacağını yaşayacağız.

"HAYAT PAHALILIĞINI DÜŞÜRECEK ÖNLEMLERİN ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Tabi şu anda Meclis tatilde ama bizler ana muhalefet misyonu olarak hükümetimize uyarılarımızı yapmak durumundayız. Bizler vatandaşlarımızı bilinçlendirmek durumundayız. Vatandaşlarımızla birlikte, sivil toplum örgütlerimizle birlikte seslerimizi yükseltmek durumundayız. Bu hayat pahalılığını bu güzel ülkenin güzel insanlarına dayatmak hiçbir hükümete yakışmadığı gibi mevcut hükümete de yakışmamaktadır. Bu anlamda gereken önlemlerin alınmasını, üretimin önünün açılmasını, ihracatın önünün açılmasını ve hayat pahalılığını düşürecek önlemlerinin alınmasını tekrar tekrar hükümetimizden talep ediyoruz."

Anka Haber Ajansı