Chp'li Kadim Durmaz: “Tarım Bakanı'nın İstifa Etmesi Ülkemiz Ve Çiftçimiz Hayrına En Doğru Karar Olacaktır “

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, mısır üreticilerinin 2024 yılında zarar ettiğini belirterek, “Mısır üretiminde düşüş olacağını bildiğini açıklayan Bakanlık, çiftçiye sahip çıkmadığını da itiraf etmiştir. Tarım Bakanı’nın o koltukta bir dakika daha oturmaması ülkemiz ve ülkemiz çiftçisi hayrına en doğru karar olacaktır” dedi.

(TOKAT)- CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, mısır üreticilerinin 2024 yılında zarar ettiğini belirterek, “Mısır üretiminde düşüş olacağını bildiğini açıklayan Bakanlık, çiftçiye sahip çıkmadığını da itiraf etmiştir. Tarım Bakanı’nın o koltukta bir dakika daha oturmaması ülkemiz ve ülkemiz çiftçisi hayrına en doğru karar olacaktır” dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, mısır üreticilerinin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı. Durmaz, şunları kaydetti:

“Özellikle Niksar ilçemizde on binlerce ton mısır havaların sıcak gitmesi, erken hasat olması nedeniyle Bakanlığın takipsizliği ve çiftçiyi sahipsiz bırakması sonucu 7.8 ile 8 TL aralığında satılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Bakanlık 2024 yılında mısır fiyatını açıklamamış ve aradaki tüccarın çiftçinin mahsulünü istediği fiyata almasına sessiz kalmıştır. “

“Çiftçimiz 2024 yılında neredeyse ektiği tüm ürünlerden zarar etmiştir “

Çiftçinin 2024 yılında neredeyse her ektiği üründen zarar ettiğini belirten Durmaz şunları söyledi:

“Ülkemiz üzülerek ifade ediyorum, çiftçisine sahip çıkmayan bir Tarım Bakanlığıyla karşı karşıyadır. Çiftçimiz 2024 yılında neredeyse ektiği tüm ürünlerden zarar etmiştir. Sezonda kavun, karpuz, patates, domates, biber, soğan şeftali, erik vs sebze ve meyveden, buğday ve arpadan perişan olan çiftçinin son ürünü Mısıra da darbeyi vurdular.

“Çiftçi tarlada kalan ürünlerini hayrına dağıttı “

Satamadığı tarlada kalan ürünlerini hayrına dağıtan çiftçilerimiz sayesinde yurttaşlarımız ücretsiz soğan, karpuz, kavun tüketmiştir. Bunların dışında tarlada para etmeyen her ürünü marketlerde tüketici yüksek fiyattan almak zorunda kalmıştır. Birçok yurttaşımızda pahalılıktan dolayı alamamıştır. Mazot, gübre, ilaç, sulama, elektrik, işçilik zamları ile bitirdikleri çiftçiye iktidarın son darbesidir. Zamlardan dolayı artan girdi maliyetinin altında ezilen çiftçimizin etmesi gereken karı fabrika sahipleri ve aradaki tüccar etmiştir. Bakanlıkta bu durumu seyretmiştir.

“Çiftçinin kilogram başı 1.5 ile 2.5 TL aralığında zararı oldu “

Çiftçinin mısırda kilogram başı 1.5 ile 2,5 TL aralığında zararı olmuştur. Bugün ise ithalat açıklamasından sonra piyasada fiyatlarda düşüş yaşanmıştır. Bakanlık bu farkı çiftçiye biran önce ödemelidir. Zarar eden çiftçinin zararı giderilmelidir.

“Tarım Bakanının o koltukta bir dakika daha oturmaması ülkemiz ve ülkemiz çiftçisi hayrına en doğru karar olacaktır. “

Bakanlık akıllara zarar açıklamasında: "Mısırın 2024 rekoltesinde olumsuz iklim koşullarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle gerek ülkemizde gerek dünyada önemli ölçüde düşüş beklenmekte olup, konu Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde yakinen takip edilmektedir" diyor. Olumsuz iklim koşulları nedeniyle bir düşüş beklendiğini açıklayan Bakanlığın fiyat açıklamaması ve serbest piyasaya müdahale etmemesi, çiftçiye yapılan en büyük kötülük hatta ihanettir. Mısır üretiminde düşüş olacağını bildiğini açıklayan Bakanlık, çiftçiye sahip çıkmadığını da itiraf etmiştir. Tarım Bakanının o koltukta bir dakika daha oturmaması ülkemiz ve ülkemiz çiftçisi hayrına en doğru karar olacaktır."

Anka Haber Ajansı