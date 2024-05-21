Chp'li Kara: "Akp İktidarı Gözünü Typ'lilerin Geçim Kaynağına Dikti"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı tasarruf tedbirleri kapsamında yıllardır zengin ettiği çevreler yerine gözlerini bir avuç, emeği ile geçinen TYP’lilerin geçim kaynağına dikmiştir" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı tasarruf tedbirleri kapsamında yıllardır zengin ettiği çevreler yerine gözlerini bir avuç emeği ile geçinen TYP’lilerin geçim kaynağına dikmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Kara, Toplum Yararına Program ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Toplum Yararına Program'ın, hem Türkiye genelinde hem de deprem bölgesinde istihdam kaybını önemli ölçüde telafi ettiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"İŞKUR kapsamında kadroya alınan Toplum Yararına Programı'na tabi olarak çalışan yurttaşlarımız, hem ülke genelinde hem de deprem bölgesinde depremin akut dönemlerinden bu güne kadar çok kıymetli hizmetler ile çalışmalarını yürütmüşlerdir. Kamu hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasında önemli payı olan ve 50 bin kişiyi kapsayan Toplum Yararına Program süresi, Ağustos 2023 itibarıyla da deprem bölgelerinde 9 ay süre ile uzatılmıştı.

Özellikle, depremin etkilediği 11 ilimizde ve seçim bölgem Hatay'da yurttaşlarımızın geçinebilmesi, evine ekmek götürebilmesi ve ruhsal sağlığının bu ekonomik koşullarda daha da fazla zarar görmemesi açısından hayata tutunmalarını sağlayan bu istihdam mekanizması kabul görmüş ve olumlu karşılanmıştı. Ancak 17 Mayıs Cuma günü kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda birinci etap, 19 Mayıs itibariyle görev süreleri sonlanmış olup ikinci etap da 30 Haziran itibarıyla noktalanacağı ifade edilmektedir.

Görülüyor ki, 22 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı tasarruf tedbirleri kapsamında yıllardır zengin ettiği çevreler yerine gözlerini bir avuç, emeği ile geçinen TYP’lilerin geçim kaynağına dikmiştir. Madem bu emekçilerin işlerine son verdiniz, o halde konteyner kentlerde, kamu kurumlarında, okullarda ve daha birçok alanda temizlik, müstahdemlik, yardımcı eleman statüsüyle kimleri çalıştıracaksınız veya bu hizmetlerden yoksun mu kalacağız?"

"Bu sürecin takipçisi olacağım"

"6 Şubat depremleri sonrasında iş yerleri yıkılan, işssiz kalan yurttaşlarımız için 11 ilde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla yurttaşlarımıza bir geçim kapısı sağlayan TYP deprem bölgesinde önemli bir istihdam kaynağı olmuştur" ifadelerini kullanan Kara, şöyle devam etti:

"Depremzede yurttaşlarımızın evlerini geçindirebilmesi ve ailelerine bakabilmesi, deprem bölgesinde hayatlarını idame ettirmeye devam edebilmeleri için bu programın ve işlerinin devamlılığı esas olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bizim bu konuda talebimiz ise, aylardır TYP’de çalışan yurttaşlarımızın kadroya alınması iken öğrendik ki 17 Mayıs tarihinde görev süreleri dolmuş ve iş akdi feshedilmiştir.

Toplum Yararına Programı ile yardımcı eleman statüsünde depremin ilk günden beri bölgede canını dişine takan yurttaşlarımız, hem bölgenin tekrar canlanması hem demografinin kaybolmaması ve korunması hem de halk yararına devamlılığı esas olan kamu işlerinin yerine getirilebilmesi açısından oldukça önemli bir rol oynadılar. Gerek hijyen koşullarının sağlanması amacıyla konteyner kentlerde, kamu binalarında ve sokaklarda temizlikten sorumlu olmuş gerekse diğer kamu hizmetleri hususunda ellerinden geleni, hatta daha fazlasını yapmışlardır. Bu yurttaşlarımızın iş akdinin sonlanması kabul edilemez.

Konteyner kentlerde, kaymakamlıklarda, idari kurumlarda ne iş verildiyse layıkıyla yapan yurttaşlarımız için TYP’nin devam etmesini ve emekçi yurttaşlarımıza planlanacak olan en kısa sürede kadro verilmesini talep ediyor, bu sürecin takipçisi olduğumu da buradan vurguluyorum."

Anka Haber Ajansı