Chp’li Karabat: “Bir Kişinin Geleceği İçin Ülke Ateşe Atılıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin uluslararası düzeyde ciddi bir kara para trafiği ve finansal suç ağına sürüklendiğini iddia ederek “Turpun büyüğü sadece Kıbrıs’ta değil, diğer turplar Irak ve Libya’da" dedi. Türkiye'nin AK Parti ile çok büyük bir beka sorunu yaşadığını belirten Karabat, "Bir kişinin çıkarı için ülkenin geleceği ateşe atılmaktadır" ifadesini kullandı.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin uluslararası düzeyde ciddi bir kara para trafiği ve finansal suç ağına sürüklendiğini iddia ederek “Turpun büyüğü sadece Kıbrıs’ta değil, diğer turplar Irak ve Libya’da" dedi. Türkiye'nin AK Parti ile çok büyük bir beka sorunu yaşadığını belirten Karabat, "Bir kişinin çıkarı için ülkenin geleceği ateşe atılmaktadır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Turpun büyüğü sadece Kıbrıs'ta değil, diğer turplar Irak ve Libya'da" baylığıyla açıklama yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

“Turpun büyüğü sadece Kıbrıs’ta değil, diğer turplar Irak ve Libya’da”

“Yargı darbesi ile Türkiye’yi otoriter bir sisteme sürükleyen AKP’nin söylediği ‘büyük turpun’ Kıbrıs’ta olduğu ortaya çıktı. Ama bitmedi. Diğer turplar Irak ve Libya’da! Bundan tam 2 yıl önce pos cihazları üzerinden Irak ve Libya’dan gelen kara paranın Türkiye’ye sokulduğuna dair açıklamalar yapmıştım. Ortaya çıkardığımız pos cihazı vurgunu sonrası göstermelik birkaç operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda emniyet kaynaklarına göre 1,8 milyar dolarlık işlem yapılmıştı. Ancak, en az 100 milyar dolarlık bir vurgundan söz ediyoruz. Pos cihazlarıyla yapılan vurguna göz yuman bir isim var: Mehmet Şimşek. Devletin raporlarında 31 şirkete 309 adet pos cihazı verildiği yazıyor. Kıbrıs’ta sözü edilen 45 kasetin ABD’nin elinde olduğu iddia ediliyor. Pos cihazı meselesinde de Türkiye aleyhine ne kadar belge bilgi varsa, onlar da ABD’nin elinde. Bununla ilgili uyarımızı yapmıştık. Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir, ‘can güvenliği endişesi’ ile geçen yıl Türkiye’ye kaçmıştı.

“Türkiye, AKP ile çok büyük bir beka sorunu yaşamaktadır”

Libya ve Iraklılara ait kartlardan Türkiye’de altın satışı yapılmış gibi gösterilerek işlemler yapıldı. Burada finansal suçlar ekosistemi oluşturuldu. Tüm bilgi ve belgeler de ABD’nin elinde! Irak’ta 5 bankaya dolarla işlem yasağı getirildi. Daha önce de 8 bankaya yasak getirilmişti. Irak’ta yasak yiyen bankaların verdiği kartlar Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılmıştı. ABD, bunlar üzerinden kara paraların aklandığını, İran’a kaynak aktarıldığını belirterek Irak bankalarını SWIFT sisteminden çıkardı. Bunların hepsini bilen Mehmet Şimşek, sadece pos cihazı vurgununa değil, bu işlemler sırasında yapılan milyarlarca liralık vergi kaçakçılığına da ses çıkarmıyor! AKP’nin uluslararası arenada yaptığı tüm gayrimeşru işlerin belgeleri yabancı devletlerin elinde. Trump da Putin de bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Şantaj yapıp AKP’yi istedikleri istikamete çekiyorlar. Irak ve Libya’da çevrilen dolaplar Türkiye’nin başını daha da ağrıtacağa benziyor. Türkiye, AKP ile çok büyük bir beka sorunu yaşamaktadır. Bir kişinin çıkarı için ülkenin geleceği ateşe atılmaktadır."

Anka Haber Ajansı