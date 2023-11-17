Chp’li Karabat: Ucuza Petrol Alınıyorsa Vatandaşa Neden Pahalı Satılıyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, “Türkiye’nin Rusya’da ucuz petrol aldığını yerli ve yabancı pek çok basın organı yazdı. Rusya’da çıkan haberlerde, dünyada petrolün varil fiyatının 78 dolar, Türkiye’nin aldığı petrolün varil fiyatının da 38 dolar civarında olduğu ifade edildi. Yani, Rusya bize yarı yarıya ucuz satıyor. Ancak bakıyoruz, akaryakıt fiyatları 80 dolarlık varil fiyatı üzerine düzenleniyor.Ucuza petrol alınıyorsa neden vatandaşa

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, “Türkiye’nin Rusya’da ucuz petrol aldığını yerli ve yabancı pek çok basın organı yazdı. Rusya’da çıkan haberlerde, dünyada petrolün varil fiyatının 78 dolar, Türkiye’nin aldığı petrolün varil fiyatının da 38 dolar civarında olduğu ifade edildi. Yani, Rusya bize yarı yarıya ucuz satıyor. Ancak bakıyoruz, akaryakıt fiyatları 80 dolarlık varil fiyatı üzerine düzenleniyor.Ucuza petrol alınıyorsa neden vatandaşa pahalı satılıyor” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Karabat, Türkiye’nin Rusya’dan ucuza doğalgaz aldığını ancak pahalıya sattığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Rusya’da ucuz petrol aldığını yerli ve yabancı pek çok basın organı yazdı. Rusya’da çıkan haberlerde, dünyada petrolün varil fiyatının 78 dolar, Türkiye’nin aldığı petrolün varil fiyatının da 38 dolar civarında olduğu ifade edildi. Yani, Rusya bize yarı yarıya ucuz satıyor. Ancak bakıyoruz, akaryakıt fiyatları 80 dolarlık varil fiyatı üzerine düzenleniyor.Ucuza petrol alınıyorsa neden vatandaşa pahalı satılıyor?

Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız önce buraya bakın. Çünkü Türkiye’nin yaşadığı enflasyon talep kaynaklı değil, maliyet kaynaklı. En büyük maliyet de enerjiden geliyor.Çiftçiye, nakliyeciye neden uygun fiyatlı akaryakıt vermiyorsunuz?Rusya’yla yaptığınız bu anlaşmanın bedeli ne olmuştur? Rusya’ya diplomatik taviz verildiği doğru mudur?Bir ülkeye enerji gibi stratejik bir üründe bu kadar fazla bağımlı olmak doğru mudur?Açık bir şekilde görünüyor ki, Türkiye’nin enerji arz güvenliği de risk altındadır.”

Anka Haber Ajansı