Chp'li Karakoz: Akp İktidarı Maalesef İnsanımızın Can Güvenliğini Önemsemiyor

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın-Denizli Otoyolu'nun güvenli olmadığını belirterek, “AKP iktidarı bu işi başaramıyor. AKP iktidarında insan canı maalesef önemli değil. AKP iktidarı maalesef insanımızın can güvenliğini önemsemiyor. Bu yol trafik için, sürücüler için tehlike teşkil ediyor”

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın-Denizli Otoyolu'nun bitmemesine rağmen iki defa açılışının yapıldığını, buna karşın güvenli olmadığını belirterek, “AKP iktidarı bu işi başaramıyor. AKP iktidarında insan canı maalesef önemli değil. AKP iktidarı maalesef insanımızın can güvenliğini önemsemiyor. Bu yol trafik için, sürücüler için tehlike teşkil ediyor” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, ilk açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, ikinci açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Aydın-Denizli Otoyolu’ndaki heyelan tehlikesine ve güvenlik sorunlarına dikkati çekti. Karakoz, Aydın-Denizli Otoyolu’na giderek, konuya ilişkin yaptığı videolu açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu yol açıldığından beri sürekli olarak imalatı devam ediyor. Yolun kenarında sürekli toprak kaymaları olmuş ve daha önce yapılan imalatlar da bozulmuş. Onları tamir edip yeni imalatlar yapıyorlar. Yani bu yol bitmemiş, bitmeyen yolu açmışlar. Geçiş garantisi verilen ancak geçmeyen her araç için devlet, yandaş şirket Fernas’a günde araç başı 5 Euro para ödüyor. Yani yol bitmemiş, yolu açmışlar, yolda imalat devam ediyor ve geçmeyen araç için bizim cebimizden sürekli olarak para çıkıyor.

Yolun kalitesi kötü. Sürekli sarsılarak seyahat ediyorsnuz. Tel çitler güven vermiyor. Sürekli olarak yolun kenarındaki tepelerden yolun içine akan taş, toprak, çamur var ve akmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Yola baktığınızda ise sürekli olarak yolun kenarında dubalar var.

"Gerekli önlemler alınsın ve yol bitirildikten sonra açılışı yapılsın"

Bu yol, trafik güvenliği için, insan canı için, insan malı için ciddi tehlike teşkil ediyor. Buradan Karayolları’nı özellikle uyarıyoruz; bu yol tehlikeli. Gerekli önlemler alınsın ve yol bitirildikten sonra açılışı yapılsın.

Hep söylüyoruz; AKP iktidarı bu işi başaramıyor. AKP iktidarında insan canı maalesef önemli değil. AKP iktidarı maalesef insanımızın can güvenliğini önemsemiyor. Bu yol trafik için, sürücüler için tehlike teşkil ediyor."

Anka Haber Ajansı