Chp'li Karaoba Ve Yazgan, Yalova'da Aday Adayları, İl Ve İlçe Örgütü Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

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CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yalova’da belediye başkan aday adayları, il-ilçe örgütü yönetimi ve esnafla bir araya geldi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yalova'ya geldi. Belediye başkan aday adayları, il ve ilçe yöneticileri ve esnafla görüşen Karaoba ve Yazgan, Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı ile İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

“YALOVA'NIN GERÇEKLERİNİ TARAFSIZCA NOT EDİYORUZ"

Yazgan, kentin gerçeklerini dış bir göz olarak görebilmek ve bunları tarafsızca not ederek genel merkeze rapor etmek için Yalova'da olduklarını belirterek, “Hiç kimsenin kuşkusu olmasın bu seçimlerden başarı ile çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada değerlendirmemizdeki en önemli kıstaslardan bir tanesi demokrat insanlarla yola devam etmek istemek. Çözümcü anlayıştayız evet herkesi partimizin içerisine katmak istiyoruz ama altı okumuzun ışığında adayları belirlemek için de canımızı dişimize takıyoruz. Özellikle merkezde 6 aday adayı toplamda ilçelerle beraber 28 aday adayı mevcut. Aday adaylarımızın hepsi ile tek tek görüştük. Birini birine değişmeyeceğim kalitede değerli ve gerçekten partimizden aday olmaya laik insanlar hepsi. Yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra örgütlerimizle değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Doğru adayları seçeceğiz. Örgütümüz olarak da hepsinin arkasında duracağız” diye konuştu.

Uşak Milletvekili Ali Karaoba da "Aday adaylarımızı çok donanımlı, çok kaliteli kadın adaylarımız var. Kurultaydan sonra olan bu enerji değişikliğinin sahaya da yansıyacağına inanıyoruz. Geç kaldık diye eleştirenler olabilir, geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Bu pazar gününe kadar bütün raporlar hazırlanacak, salı günü genel başkan bunları değerlendirecek. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde kesinleşen adaylar bu ayın içerisinde açıklanacaktır. Benim adamım senin adamın diyerek değil, kimle seçim alacaksak bununla ilgili raporlarımızı mutlaka sunacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı