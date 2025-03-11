Chp'li Karasu, Dhmi'de Afer Kara'nın 1. Hukuk Müşavirliğine Asaleten Atanmasına Tepki Gösterdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) Afer Kara'nın 1'nci Hukuk Müşavirliğine asaleten atanmasına tepki gösterdi. Karasu, "Skandalları bitmeyen, skandal bir atamayla asaleti verilen müşavirini "vazgeçilmez yapan" nedir" dedi.

Ulay Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) Cumhurbaşkanlığını yok sayan bir atama gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Atamanın mevzuattaki yeri ve Cumhurbaşkanlığı tarafından nasıl karşılanacağının merak konusu olduğunu ifade eden Karasu, "Skandalları bitmeyen, skandal bir atamayla asaleti verilen müşavirini "vazgeçilmez yapan" nedir" dedi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan Ulaş Karasu, "Hakkında birçok iddia bulunan; birçok soru önergesiyle gündeme getirdiğimiz, hakkındaki iddialar yalanlanamayan ve DHMİ’ye de iş yapan firmadan residence alması iddiasına adı karışan Kara’nın "hukuksuz hukuk müşaviri" olarak atanmasındaki gerekçeniz nedir" diye sordu.

Anka Haber Ajansı