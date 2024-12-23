Chp'li Karasu Muğla’da 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazasını Tbmm Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Muğla’da 4 kişinin yaşamını yitirdiği ambulans helikopter kazasını TBMM gündemine taşıdı. Karasu, ambulans helikopterlerin denetimlerini ve kullanılan Heliport’un uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Muğla’da 4 kişinin yaşamını yitirdiği ambulans helikopter kazasını TBMM gündemine taşıdı. Karasu, ambulans helikopterlerin denetimlerini ve kullanılan Heliport’un uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun ayrı ayrı yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, ambulans helikopterlerin bakım, onarım ve denetimlerinin son derece hayati olduğunu belirtti. Karasu, her iki bakanlığın bu konuda sorumlulukları olduğuna dikkati çekerek, helikopter ve pistlerinin denetimleri kadar, olumsuz hava koşullarına rağmen pilotu uçuşa zorlayan nedenlerin de açıklanması gerektiğine işaret etti. Karasu, pilota baskı yapılmış olunabileceğini iddia etti. Karasu, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

"Helikopterin düşme gerekçesi nedir?"

"- Kaza kırıma uğrayan helikopterin tamir ve teknik bakımı en son ne zaman yapılmıştır?

- Sağlık Bakanlığı envanterinde kaç adet ambulans helikopter bulunmaktadır? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu helikopterler hangi firmadan, hangi tarihlerde, hangi maliyetle kiralanmıştır? Helikopterler ihale şartnamesindeki kriterleri sağlamakta mıdır?

- Bakanlığınız bünyesinde Albayrak Grubu’na bağlı Platform Turizm adlı şirket, başlı başına veya herhangi bir iş ortaklığı ile son bir yıl içinde ambulans uçak kiralama ihalesini almış mıdır? Almış ise maliyeti ve sözleşmenin içeriği ile kapsamı nedir?

- Bakanlığınıza hizmet veren helikopterler, şartnamede belirtilen zamanda bakımı yapılmış mıdır? Helikopterlerin modernizasyon seviyeleri nedir, görevlerine de uygun gerekli teknolojik takviyeler yapılmış mıdır? Yapılmış ise ne zaman yapılmıştır? Yapılmamışsa yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?

- Bu helikopterlerin her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bakım ve onarımından kim sorumludur? Denetimi yapan kalifiye personeliniz bulunmakta mıdır?

- Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere ambulans helikopterlerin kullandığı pistler (Helikopter iniş/kalkış alanı-heliport) nerelerdedir? Bu pistlerin kullanım izni ve ruhsatı kim ya da kimler tarafından verilmektedir?

- Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bu Heliportların denetimleri en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimlerin sonuçları nelerdir?

- Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin pist izni hangi tarihte verilmiştir, ruhsatı bulunmakta mıdır? Hastaneye çok yakın konumlandırıldınız bu alanın kriterleri, SHGM’nin Heliport Yapım Ve İşletim Esaslarına İlişkin Talimat’a ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (İCAO) standartlarına uygun mudur?

- Helikopterin düşme gerekçesi nedir? Helikopterin düştüğü saatlerde pilot ve helikopter için "görüş mesafesi" nedir? Düşen helikopter ne kadar görüş mesafesi ile uçmuştur? Meteoroloji raporunu almış mıdır? Bu rapordaki veriler nelerdir?

- Dünya üzerinde sıfır görüşle ilerleyebilen uçuş sistemleri bulunmakta iken, hasta ve doktorları taşıyacak, hayati önemde görev yapan helikopterlerin bu modernizosyona sahip olmamasının gerekçesi nedir?

- Ambulans helikopterlerde, olması gereken "Engel Tanımlama Sistemleri" bulunmakta mıdır? Düşen helikopterde bu sistem bulunmakta mıdır?

Bakanlığınız, benzer kazaların yaşanmaması adına hangi önlemleri almıştır, almayı planlamaktadır?

- Bakanlığınız, ihtiyaçları oluşan kazalara göre mi belirlemektedir? Bundan önce gerçekleşen kazalardan sonra hangi önlemler alınmıştır?

- Son 10 yıl içinde özelde Türkiye genelde ise hangi ülkelerde, hangi tarihlerde kaç kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası meydana gelmiştir?"

Anka Haber Ajansı