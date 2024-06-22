Chp'li Karasu, Tohma Çayı'ndaki Toplu Balık Ölümlerini Meclis Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tohma Çayı’nda yaşanan balık ölümlerinin sebebine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP’li Karasu, Sivas’taki, Fırat Nehri’nin kolu olan Tohma Çayı’nda yaşanan balık ölümlerini Meclis gündemine taşıdı. Çayda meydana gelen toplu balık ölümleri ve diğer canlıların telef olmasının bölge halkını endişelendirdiğini ifade eden Karasu, “Yöre halkı tedirginlerini dile getirerek en kısa sürede analiz sonuçlarını beklemektedir. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması için balık ölümlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması şarttır” dedi.

Balık ölümleri Kaymakamlığa bildirildi

Bölge halkının geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını hatırlatan Karasu, toplu halde balık ölümlerinin Gürün’ün çarşı olarak da bilinen şehir merkezinden geçen bölümünde başladığı belirtti. Balık ölümlerinin CHP Gürün İlçe Başkanı Yusuf Koçak tarafından Kaymakamlığa bildirildiğini ifade eden Karasu, yetkililer tarafından numune alındığını, Gürün Kaymakamlığının duyuru yayımlayarak, testler sonuçlanıncaya kadar vatandaşların suya temas etmemeleri, balık tutmamaları, hayvan sulamamaları konularında hassasiyet gösterilmesini istediğini aktardı.

Özellikle yörede kayısı üreticisi olan ve akarsuyu bahçelerinde yetiştirdikleri domates, biber, salatalık gibi ürünler için sulama suyu olarak da kullanan, ayrıca yetiştirdikleri hayvanlarına su sağlayan besici vatandaşların endişeli bekleyiş içinde olduğunu vurgulayan Karasu, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı’na analiz sonuçlarının bir an önce sonuçlandırılması ve vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Ölümlerin zehirli atıkların karışması nedeniyle gerçekleştiği iddiaları doğru mudur?"

Bakan Özhaseki’ye “Alınan numunelerden ne gibi bulgular elde edilmiştir? Hayvanların ve diğer canlıların ölümünün sebebi nedir?” diye soran Karasu, “Toplu balık ölümlerinin suya doğal olmayan, zehirli atıkların karışması nedeniyle gerçekleştiği iddiaları doğru mudur? Balık ölümlerinin sorumlu kişi ya da kişiler hakkında herhangi bir ceza kesilmiş midir? Ceza kesildiyse, ceza miktarı nedir?” diye sordu.

"Bakanlık hangi önlemleri almaktadır?"

Çiftçilerin ve besicilerin mağduriyetlerinin nasıl giderileceğinin de açıklanmasını isteyen Karasu, “Akarsuda tekrar balık ölümlerin yaşanmaması için Bakanlığınız ne gibi önlemler alınacaktır? Özelde Sivas’ta gösterilmek üzere 2024 yılında Türkiye genelinde toplu balık ölümleri yaşanmış mıdır? Yaşandıysa nerede yaşanmıştır? 2024 yılında Türkiye genelinde toplu balık ölümü yaşanan nehir, ırmak, dere ya da çay bulunmakta mıdır? Toplu balık ölümlerinin bir daha tekrar etmemesi için bakanlığınız ne gibi önlemler almaktadır?” sorularına yanıt verilmesini istedi.

Anka Haber Ajansı