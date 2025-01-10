Chp'li Karasu'dan Araç Muayene Ücretleri Uyarısı: "Yandaşınıza Peşkeş Çekmeyi Asla Düşünmeyin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TÜVTÜRK’ün ne kadar kazanç elde ettiği yönündeki sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevap vermediğini söyledi. Karasu, "Yeni yılda gelen yüzde 40 zam ile birlikte araç muayene ücretlerinin katlandı. Burada yapılması gereken ihalenin açık, şeffaf ve vatandaşlarımızın karına dönük bir ihale olarak gerçekleştirilmesi. Uyarıyorum; Kamu Özel İşbirliği projelerinde, Yap İşlet Devlet projelerinde yapmış olduğunuz şekilde orayı da bir yandaşınıza pe

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, TÜVTÜRK’ün ne kadar kazanç elde ettiği yönündeki sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevap vermediğini söyledi. Karasu, "Yeni yılda gelen yüzde 40 zam ile birlikte araç muayene ücretleri katlandı. Burada yapılması gereken ihalenin açık, şeffaf ve vatandaşlarımızın karına dönük bir ihale olarak gerçekleştirilmesi. Uyarıyorum; Kamu Özel İşbirliği projelerinde, Yap İşlet Devlet projelerinde yapmış olduğunuz şekilde orayı da bir yandaşınıza peşkeş çekmeyi asla düşünmeyin" dedi.

Karasu, geçen yıl ekim ayında hazırladığı soru önergesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na 2022’den beri kaç aracın muayenesinin yapıldığını, bu muayenelerden ne kadar kazanç elde edildiğini, TÜVTÜRK’ün ne kadar kazanç beyan ettiğini ve bu kazancın ne kadarlık kısmının Hazine’ye gelir olarak kaydedildiğini içeren sekiz ayrı soru sormuştu. Karasu yaptığı yazılı açıklamada; TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında 1 Ocak 2022 tarihinden 13 Kasım 2024 tarihine kadar muayene tekrarı da dahil olmak üzere toplam 42 milyon 991 bin 387 adet araç muayenesi gerçekleştirildiği bilgisininin verildiğini ancak, diğer bilgilerin paylaşmadığını söyledi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale için ilana çıktığını hatırlatan Karasu, Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihalenin pazarlık usulüyle gerçekleştirileceğini, tekif verecek isteklilerin en az beş yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olması gerektiğini, beş yıllık periyot içinde en az toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirmiş olması gerektiğini kaydetti.

"Yap İşlet Devlet projelerinde yapmış olduğunuz şekilde orayı da bir yandaşınıza peşkeş çekmeyi asla düşünmeyin"

10 Şubat’ta gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin Karasu şöyle konuştu:

"Aldığımız bilgilere göre eski bakanlardan birisi de ihaleye şartnamesi alıp ihaleye gireceği ifade ediliyor. Araç muayene istasyonları bu ülkede ciddi anlamda kar eden ve vatandaşlarımızı da mağdur eden bir kurum halinde. Fahiş muayene ücretlendirmeleri karşısında araç sahibi vatandaşlarımız tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. Yeni yılda gelen yüzde 40 zam ile birlikte araç muayene ücretleri katlandı. Burada yapılması gereken ihalenin açık, şeffaf ve vatandaşlarımızın karına dönük bir ihale olarak gerçekleştirilmesi. Uyarıyorum; Kamu Özel İşbirliği projelerinde, Yap İşlet Devlet projelerinde yapmış olduğunuz şekilde orayı da bir yandaşınıza peşkeş çekmeyi asla düşünmeyin."

Anka Haber Ajansı