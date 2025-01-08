Chp'li Karasu'dan Tasarruf Gerekçesiyle Mal Müdürlüklerinin Kapanmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 114 mal müdürlüğünün tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılması ve taşınmasını Meclis gündemine taşıyarak, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Yaşanan mağduriyetler hususunda esnafa ve vatandaşlarımıza hangi destekler vereceksiniz" diye sordu. Karasu, "Hükümetinizin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturası neden sürekli vatandaşlarımıza mağduriyet olarak yansımaktadır" tepkisini dile getirdi.

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 114 mal müdürlüğünün tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılması ve taşınmasını Meclis gündemine taşıyarak, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Yaşanan mağduriyetler hususunda esnafa ve vatandaşlarımıza hangi destekler vereceksiniz" diye sordu. Karasu, "Hükümetinizin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturası neden sürekli vatandaşlarımıza mağduriyet olarak yansımaktadır" tepkisini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruf tedbirleri ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Türkiye genelinde 114 mal müdürlüğünün, Sivas özelinde ise Divriği, Gürün, İmranlı, Koyulhisar, Akıncılar, Doğanşar ve Gölova mal müdürlükleri kapatılmasına karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Meclis'e verdiği soru önergesinde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Yaşanan mağduriyetler hususunda esnafa ve vatandaşlarımıza bu konuda hangi destekler vereceksiniz? Hükümetinizin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturası neden sürekli vatandaşlarımıza mağduriyet olarak yansımaktadır” diye sordu.

Bakanlık, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulması gerekçesiyle bu kararı aldığını öne sürerken, daha önce mal müdrürlükleri tarafından sunulan muhasebe ve diğer saymanlık hizmetlerinin, hizmet birleştirmesi suretiyle defterdarlık muhasebe müdürlükleri veya belirlenmiş diğer ilçe malmüdürlükleri tarafından yürütülmesinin uygun görüldüğü hatırlatıldı. Önergede Karasu, esnafun mağduriyetinin altını çizdi.

"Tasarruf bakanlıklardan başlasın"

Sivas'ta 7 ilçede çok sayıda esnafın büyük deftere kayıtlı olduğunu vurgulayan Karasu, kış şartlarının da çetin geçtiği Sivas’ta ilçeler arasındaki ulaşım sorunlarına da dikkat çekti. Bu durumun esnafın işi olduğunda ilçeler arası seyahat etmesini gerektireceğini, zaman kaybına yol açacağını ve ekstra maliyetler ile pek çok sorunu beraberinde getireceğini hatırlatan Karasu şöyle dedi:

“Tasarruf yapılacaksa artık bütün memleket tasarrufun nereden yapılması gerektiğini gayet iyi biliyor. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurum kuruluşlarında özellikle mal ve hizmet alımları ile temsil ve ağırlama giderlerinde herhangi bir tasarrufa görülmüyor. Tasarruf önce oralardan başlaması lazım ki özellikle nüfus olarak küçük ilçelerimizin dengesini bozan esnafımızı, memurumuzu, işçimizi var olan düzenini bozacak bu tür işlerden vazgeçilmelidir. Vatandaşa tasarruf adı altında sunulan, ama aslında ekstra külfetler getiren bu tür işler derhâl son bulmalıdır.”

Karasu, Maliye Bakanı Şimşek’in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde de “Malmüdürlüklerinin kapatılması ile mağdur olan zaten zor günler yaşayan esnafımızın, işleri olduğunda ilçeler arası seyahat etmesini de beraberinde getireceğinden, yaşanan mağduriyetler kim ya da kimler tarafından giderilecektir? Bununla birlikte oluşan zaman kaybı, ekstra maliyetler ve olası trafik kazalarına sebebiyet verecek birçok faktör de değerlendirildiğinde mal müdürlüklerinin kapatılması kararı geri alınacak mıdır? Yaşanan mağduriyetler hususunda esnafa ve vatandaşlarımıza bu konuda hangi destekler verilecektir? Hükümetinizin uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturası neden sürekli vatandaşlarımıza mağduriyet olarak yansımaktadır” sorularına yanıt verilmesini talep etti.

Anka Haber Ajansı