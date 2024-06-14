Chp'li Karatepe, Bakan Şimşek İle 24 Haziran'da Görüşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 24 Haziran Pazartesi günü görüşecek.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 24 Haziran Pazartesi günü görüşecek.

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmüş ve “siyasette normalleşme” süreci gündeme gelmişti. Bu kapsamda CHP'nin bakanlıklardan sorumlu yöneticileri, kabinedeki bakanlarla görüşmeleri de devam ediyor.

İlk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ardında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmüştü.

Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 24 Haziran Pazartesi günü görüşecek.

Görüşmede; vergide adalet talebi, asgari ücret ile en düşük emekli maaşında iyileştirme önerileri gündeme gelecek. Görüşmede, ayrıca kamu özel iş birliklerinin ve alım garantili projelerin bütçeye oluşturduğu yük dile getirilecek. İki ismin ayrıca TBMM adına hesap denetimi yapmakla sorumlu Sayıştay'ın kamu işletmelerindeki etkinliğini yeniden sağlaması konusunda da fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

"Vergide adalet önerimizi somutlaştırılacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya Belediyesi ziyaretinde,''Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimiz sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek ile bir araya gelecek, vergide adalet önerimizi somutlaştıracak ardından Meclis'te hiçbir parti, hiçbir vatandaşın temsilcisi dışlanmadan Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşına, asgari ücrete ve tarım ürünlerine zam verilmesi bu yoksulluğun çaresinin çözülmesi istenmektedir" ifadesini kullanmıştı.

Anka Haber Ajansı