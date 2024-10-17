Chp’li Kaya: Sanal Kumarın Hızla Yayılması Ve Gençlerimizi Hedef Alması Endişe Verici

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sanal kumarın toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ”Son yıllarda sanal kumarın hızla yayılması ve gençlerimizi hedef alması endişe verici bir noktaya ulaşmıştır” dedi

(ANKARA)- CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sanal kumarın toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ”Son yıllarda sanal kumarın hızla yayılması ve gençlerimizi hedef alması endişe verici bir noktaya ulaşmıştır ”dedi

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; sanal kumarın toplum ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti. Sanal kumarın endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Kaya, kumar bağımlılığının yalnızca bireysel bir sorun değil, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle de yakından bağlantılı olduğunu vurguladı.

“Sanal kumarın hızla yayılması ve gençlerimizi hedef alması endişe verici”

Kaya şunları söyledi:

Son yıllarda sanal kumarın hızla yayılması ve gençlerimizi hedef alması endişe verici bir noktaya ulaşmıştır. Mevcut yasal düzenlemeler yalnızca kumar oynanması için yer sağlama eylemini suç sayarken kumar oynamayı idari para cezasıyla sınırlı tutmaktadır. Geçtiğimiz sene Türkiye'de 160 bine yakın yasa dışı kumar ve bahis sitesi kapatılmıştır; bu sayı durumun vahametini ortaya koymaktadır.

“Bugün önlem almazsak yarın çok geç olabilir”

Kumar bağımlılığı yalnızca bireysel bir sorun değil, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle de yakından bağlantılıdır. Elde edilen yasa dışı gelirlerin kara para aklama, terör ve diğer suç faaliyetlerini finanse etmede kullanıldığını da unutmamak gerek. Hangi kanalla olursa olsun merak edip bu batağa giren vatandaşlarımız paralarını kaybediyor, borçlanmaya başlıyorlar, zararı telafi etmeye çalıştıkça da daha da derinine batıyorlar; süreç ne yazık ki intihara kadar varabiliyor. Eğer bugün önlem almazsak yarın çok geç olabilir. Gençlerimizi bu karanlığa teslim etmeyelim."

Anka Haber Ajansı