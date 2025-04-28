Chp’li Kayışoğlu: “Bursa'daki Kara İncir Üreticilerimizin Zararı Mutlaka Ve Hemen Giderilmelidir”

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Tarım Bakanlığı, maalesef dondan sonra gerçekleşen zarar kapsamına kara inciri almamış. Buradan çağrıda bulunuyoruz, Bursa'da yetişen kara incir üreticilerimizin zararı mutlaka ve hemen giderilmelidir” dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın Kestel ilçesinde zirai don olayı nedeniyle mağdur olan incir üreticilerini ziyaret etti.

Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç ve CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı’yla incir bahçesinde incelemede bulunan Altaca Kayışoğlu, ürünleri zarar gören üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için hükümete çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bursa’nın kara inciri, coğrafi işaretli bir üründür. Bursa’da 30 bin civarı kara incir yetişir, İngiltere’de Kraliçe'ye gönderilmiş, özellikle kraliçe geldiğinde dahi Bursa’nın kara incirini yediğini herkes biliyor. Don olayından sonra kara incir donmuş ve incirler kurumuş. Bunların bir daha büyüyüp yetişme olanağı yok. Tarım Bakanlığı maalesef dondan sonra gerçekleşen zarar kapsamına kara inciri almamış. Bununla ilgili buradan çağrıda bulunuyoruz, bütün Bursa'da yetişen kara incir üreticilerimizin zararı mutlaka ve hemen giderilmelidir."

“Bu çiftçi sahipsiz, biz sahipsiziz, birileri bize sahip çıksın artık”

Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç da şöyle konuştu:

“Biz isterdik ki bu işin sorumluları bugün burada olsun, bu işi omuzlayanlar burada olsun isterdik. Çiftçimizin derdine bir merhem olsun. Ne demek ‘Ben zarardan çıkardım’ neyi çıkardın zarardan. Aklı selim bana bunu açıklasın. Bize göre kara incir ilk başta zarar kapsamına alındı. Tarım ilçenin raporları elimizde ama Tarım Bakanlığı’ndan bakıyoruz ki, kara incir ve Trabzon hurması zarar kapsamından çıkarılmış. Ben insan değil miyim, bu incir bahçesinin sahibi çiftçi değil mi? Ne olacak yani bunun hesabını kim verecek? Kestel’de 450 dönüm Trabzon hurması, 2 bin 500 dönüm siyah incir kurulmuş bahçemiz var bizim. Normalde üründen para kazanamıyoruz alternatif diye ürün üretmeye çalışıyoruz. Senin teşekkür etmen gerekiyor bize ama sen ne yapıyorsun benim elimi kolumu bağlıyorsun. Her şeyi ithal ediyoruz, bizim suçumuz köylü olmak mı, bizim suçumuz üretmek mi? Bu çiftçi sahipsiz, biz sahipsiziz. Birileri bize sahip çıksın artık yoksa gidiyoruz. Bir kilo buğdaya muhtaç olduk, yarın bir tane meyveye de muhtaç olacak bu ülke. Yarın çocuklarımıza verecek bir hesabımız olur.”

Anka Haber Ajansı