Chp'li Kılıç, İmamoğlu'na Destek Eylemlerinde Tutuklanan Gençleri Aliağa Kapalı Cezaevi'nde Ziyaret Etti

Chp'li Kılıç, İmamoğlu'na Destek Eylemlerinde Tutuklanan Gençleri Aliağa Kapalı Cezaevi'nde Ziyaret Etti

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti. Kılıç, "Bugün, cezaevleri ve adliyeler, hukuk devletinin cenaze töreninin yapıldığı yerlerdir. Ancak biz bu cenazeye katılmayı reddediyoruz. Onlar cezaevindeyken kimsenin umudunu yitirmeye hakkı yok. Onlar korkmuyorlar. Moralleri yerinde. Türkiye’de demokrasi ve adalet mücadelesinin devam edeceğine olan in

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti. Kılıç, "Bugün, cezaevleri ve adliyeler, hukuk devletinin cenaze töreninin yapıldığı yerlerdir. Ancak biz bu cenazeye katılmayı reddediyoruz. Onlar cezaevindeyken kimsenin umudunu yitirmeye hakkı yok. Onlar korkmuyorlar. Moralleri yerinde. Türkiye’de demokrasi ve adalet mücadelesinin devam edeceğine olan inançları tam. Bu hukuksuzlukların hesabını hep birlikte soracağız" dedi.

CHP'li Kılıç, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençleri Aliağa Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Kılıç, cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayramın ikinci gününde Aliağa Kapalı Cezaevindeyim. Anayasal haklarını kullanarak 19 Mart darbesine direndikleri için tutuklanan yurttaşlarımızı ziyaret ettim. Bayramda ailelerinin yanında olması gereken bu insanlar, adaletin ve demokrasinin ayaklar altına alındığının kanıtı olarak cezaevlerinde tutuluyor. Memleketin dertleriyle dertlendikleri için cezaevindeler. Anayasa’nın açık ve net hükmüne rağmen, bu hakkı kullandıkları için tutuklanan yüzlerce yurttaşımızın hukuki değil, tamamen siyasi sebeplerle tutuklandığını biliyoruz.

Bugün, cezaevleri ve adliyeler, hukuk devletinin cenaze töreninin yapıldığı yerlerdir. Ancak biz bu cenazeye katılmayı reddediyoruz. Onlar cezaevindeyken kimsenin umudunu yitirmeye hakkı yok. Onlar korkmuyorlar. Moralleri yerinde. Türkiye’de demokrasi ve adalet mücadelesinin devam edeceğine olan inançları tam. Bu hukuksuzlukların hesabını hep birlikte soracağız."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Gökan Zeybek: Türkiye'nin Kurtuluşu Erken Seçimdedir
Gökan Zeybek: Türkiye'nin Kurtuluşu Erken Seçimdedir
Özgür Çelik: “Evladına Olan Hasretini Tam Yüreğimizde Hissediyoruz”
Özgür Çelik: “Evladına Olan Hasretini Tam Yüreğimizde Hissediyoruz”
Adalar Belediye Başkanı Akpolat, İmamoğlu'nun Bayram Mesajını Marmaray’da Yolcular İle Paylaştı
Adalar Belediye Başkanı Akpolat, İmamoğlu'nun Bayram Mesajını Marmaray’da Yolcular İle Paylaştı
Ömer Çelik: "Chp Genel Başkanı’nın İşi Siyasi Fişleme Değildir"
Ömer Çelik: "Chp Genel Başkanı’nın İşi Siyasi Fişleme Değildir"
Özgür Özel: “Tayyip Erdoğan Artık Bir Cuntanın Başkanıdır”
Özgür Özel: “Tayyip Erdoğan Artık Bir Cuntanın Başkanıdır”
Gürsel Erol, İmamoğlu İçin İmza Kampanyasına Destek Verdi
Gürsel Erol, İmamoğlu İçin İmza Kampanyasına Destek Verdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
Özgür Özel: “Bugünkü İktidar Otokrasiye Mahkum Olmuş Bir Cunta Yönetimidir”
Özgür Özel: “Bugünkü İktidar Otokrasiye Mahkum Olmuş Bir Cunta Yönetimidir”